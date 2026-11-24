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[스포츠조선 백지은 기자] 고 구하라가 세상을 떠난지 7년이 됐다.

고 구하라는 2019년 11월 24일 서울 청담동 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 28세.

구하라는 2008년 카라 멤버로 합류했다. 카라는 '미스터' '점핑' '루팡' 등의 히트곡을 발표하며 소녀시대와 함께 2세대 K팝 대표 걸그룹으로 우뚝 섰고 일본 가수 아무로 나미에를 닮은 외모와 '구사인볼트'라 불릴 정도로 탁월한 운동 신경, 밝고 사랑스러운 성격으로 큰 인기를 끌었다.

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그러나 2016년 팀 활동 종료 후 구하라는 힘든 시기를 보냈다. 2018년 전 남자친구 최종범과의 법적 공방을 벌이게 된 것. 최씨는 결별을 받아들이지 못한 구하라에게 일방적으로 폭행을 당했다며 경찰에 신고했고, 폭행 및 상해 혐의로 구하라를 고소했다. 반면 구하라는 쌍방폭행을 주장했다. 이 과정에서 구하라가 폭행 당하는 모습이 담긴 CCTV 영상이 공개되고, 리벤지 포르노 의혹까지 불거지며 충격을 안겼다.

결국 양측은 서로를 고소했다. 구하라는 "마음이 괴로워졌다"며 2018년 9월 극단적인 시도를 했으나 다행히 깨어났다. 그는 일본 활동을 재개하는 등 재기 의지를 다졌지만, 결국 하늘의 별이 됐다.

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고인의 사망 뒤 많은 것이 달라졌다.

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2019년 1심 재판부는 상해, 협박, 재물 손괴, 강요, 성폭력 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 이용) 등의 혐의로 기소된 최종범에 대해 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고했다. 다만 성폭력 특례법 위반 혐의는 인정되지 않았다. 최종범은 항소했으나 법원은 이를 기각하고 도주 우려가 있다며 법정 구속을 명령했다.

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구하라법도 제정됐다. 구하라가 9세였을 때 집을 나간 뒤 20여년동안 연락조차 없었던 친모 송 모씨가 구하라가 소유했던 부동산 매각 대금의 절반을 요구하자 구하라의 오빠 구 모씨는 부양의무를 다하지 않았거나 학대 등의 범죄를 저지른 직계존비속의 상속 자격을 제한하는 내용을 골자로 하는 '구하라법'을 입법 청원했다. 구하라법은 20대 국회에서 발의됐지만 정쟁에 밀려 제대로 논의조차 되지 못한 채 임기만료로 폐기됐다. 이후 법무부가 2022년 관련 법안을 국회에 제출했고 국회 본회의까지 통과하면서 1월 첫 시행됐다.

2024년에는 BBC를 통해 구하라가 '버닝썬 게이트'를 밝히는데 결정적인 역할을 했었다는 사실이 공개됐다. FT아일랜드 출신 최종훈을 설득해 '빅뱅 출신 승리 패밀리'가 '경찰 총장'이라 불렀던 윤 모씨의 가담 사실을 밝혀냈다는 것이다.

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여전히 구하라에 대한 그리움은 크다. 한서희는 22일 자신의 계정에 구하라가 잠든 납골당에 방문한 사진을 게재했다. 카라는 아직 구하라의 자리를 남겨두고 있다. 카라 재결합 당시에도 구하라의 자리를 지켰고, 강지영은 데뷔 18주년을 맞아 고인과 함께한 영상을 공개하며 먹먹한 그리움을 드러냈다 .

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com