Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 불륜 의혹에 휘말린 래퍼 양홍원이 횡설수설 SNS로 우려를 사고 있다.

양홍원은 23일 "난 힘들 때 하늘을 본다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "하늘을 보면서 조상님들에 대하여 생각을 하고 먼저 간 내 사람들을 생각한다. 하늘을 보면서 하는 내 생각들은 내가 누구인지 똑똑히 알려준다. 그래서 내 인생이 X 돼도 난 파주 구석탱이 어둠 속 어딘가에서 낙엽 움직이는 소리 한번에 놀라지도 않는다"라고 밝혔다.

Advertisement

이어 "난 내 직업의 위상을 높게 세우며 개선해야 할 것들에 대한 피드백은 마다하지 않는다. 내가 내 아버지에게 하는 처세는 오직 효도를 목적으로 하고 아직 니들은 내가 어떤 마음인지 모른다. 내 직업은 적어도 변호사나 기자만큼 존경받아 마땅하고 그 사실을 다음 세대들의 눈으로 직접 보게 한다"라고 적었다.

양홍원은 "난 샤워를 하고 씩씩하게 XX면서 나온다. 그리고 눈물을 닦는다. 아버지가 되려고 죽여놨던 XX도 곧 되살아나리라 믿는다. 오늘 집에서 나가면 난 어제보다 더 많은 사람들을 상종할 것이고 너는 내가 왜 이러는지 의문일 것이지만 내가 하고 싶은 말은 단 하나. 나야 나, 나야 나. 사나이"라고 말했다.

Advertisement

이와 함께 양홍원은 셀카 사진도 공개했다. 그는 블랙 티셔츠에 7부 청바지, 장목 양말을 매치한 독특한 패션을 선보였다. 양홍원의 뒤로는 캐리어와 싱글 침대 2개가 보여 숙박업소에서 찍은 사진이라는 추측을 가능하게 한다.

Advertisement

양홍원은 10월 18일 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸으나 닷새 만인 23일 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹에 휘말렸다.

Advertisement

양홍원 측은 해당 여성과 모텔에 간 것은 사실이지만 부적절한 행위는 없었다며 폭로자에 대한 법적 대응에 나섰다. 폭로자는 양홍원에게 돈을 빌리려다 거절당해 폭로를 했지만 양홍원과 해당 여성이 모텔에 들어간 것을 봤을 뿐 불륜 관계였는지는 알지 못한다고 사과했다.

그러나 양홍원과 원현주는 서로의 계정을 언팔로우하고 사진을 비롯한 흔적들도 삭제했다. 이후 양홍원은 새벽까지 핼러윈 파티를 즐기고, 이별에 대한 암시를 담은 신곡을 발표하는 등 일상을 이어가고 있다.

Advertisement

양홍원과 원현주는 2023년 혼인신고를 마쳤으며 2024년 딸을 품에 안았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com