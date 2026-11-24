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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 임창정이 아들의 수준급 피아노 연주에 맞춰 즉석에서 뮤지컬을 선보였다. 아들 준재 군이 예술의전당 음악영재아카데미에 합격한 '음악 영재'라는 사실까지 알려지면서 아빠의 음악적 재능을 그대로 물려받은 듯한 모습이 눈길을 끌었다.

23일 임창정의 아내 서하얀은 자신의 SNS에 "오늘도 우리집 즉흥맨 아들 연습 방해중. 아빠는 그 자리에서 뮤지컬 연습을 하나...? 아님 서로 웃음참기 대결인가..슈베르트 vs 임베르트 ㅋㅋ"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 집에서 피아노 연습에 집중하고 있는 준재 군과 그 옆에서 즉흥 공연을 펼치는 임창정의 모습이 담겼다.

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준재 군은 분홍색 무늬가 들어간 잠옷 차림으로 피아노 앞에 앉아 진지하게 건반을 두드렸다. 어린 나이에도 자연스럽게 이어지는 연주와 차분한 표정에서 그동안 갈고닦은 실력을 엿볼 수 있었다.

그런데 아들의 피아노 선율이 흐르자 임창정이 가만히 있지 못했다.

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흰색 반팔 티셔츠에 체크무늬 잠옷 바지를 입고 식탁에 앉아 있던 임창정은 아들의 연주에 맞춰 손짓을 곁들이며 노래를 부르기 시작했다. 풍부한 성량과 감정이 담긴 발성으로 마치 뮤지컬의 한 장면 같은 분위기를 연출했다.

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서하얀은 이러한 모습을 두고 "눈빛으로 엄마한테 SOS", "잠옷 풀어헤치는 것까지... 부전자전", "아빠 특기는 아들 연습 방해하기"라는 자막을 덧붙이며 유쾌한 부자의 일상을 전했다.

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준재 군은 단순히 피아노를 취미로 배우는 수준을 넘어 음악적 재능을 인정받고 있다. 임창정의 넷째 아들인 준재 군은 지난해 전국 초등학생 콩쿠르에서 준대상을 수상했다. 올해 6월에는 오디션을 거쳐 '2026 예술의전당 음악영재아카데미' 54기 수강생으로 합격했다.

지난 9월에는 예술의전당에서 피아노 연주를 선보였고 임창정은 아들의 무대를 공개하며 "자랑스럽!"이라고 뿌듯한 마음을 드러내기도 했다.

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준재 군은 아버지의 콘서트 무대에도 직접 올랐다. 지난해부터 임창정의 공연에서 건반 연주로 호흡을 맞췄으며, 올해 데뷔 30주년 콘서트에서도 아빠와 함께 무대에 서며 특별한 추억을 쌓았다.

무대 위에서 함께 음악을 선보였던 부자는 집에서도 즉흥 공연을 이어가며 남다른 음악적 호흡을 자랑했다.

한편 임창정은 지난 2017년 18세 연하 서하얀과 결혼, 부부는 다섯 아들을 함께 키우고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com