Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김현주가 쉬는 날을 보내는 자신만의 소탈한 방식을 공개했다.

지난 23일 하퍼스바자 코리아 공식 유튜브 채널에는 '배우 김현주가 말하는 진짜 쿨한 어른의 조건 #들어나봅시다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 김현주는 구독자들이 보내온 다양한 고민을 읽고 자신의 경험을 바탕으로 진솔한 조언을 건넸다.

Advertisement

가장 먼저 한 구독자는 "평일에는 열심히 일하다가 쉬는 날이 되면 아무것도 하기 싫어진다. 배우님은 아무것도 하기 싫은 날 어떻게 보내냐"고 질문했다.

이에 김현주는 망설임 없이 "아무것도 하지 않는다. 아무것도 하기 싫은데 뭘 굳이 하려고 하냐"고 반문해 웃음을 안겼다. 쉬는 날마저 무언가를 해야 한다는 강박을 가질 필요가 없다는 것.

Advertisement

이어 김현주는 "물론 직장 생활 하시는 분들은 평일에 일하실 수밖에 없지만 주말만큼은 날 위해서 아무것도 하지 않아도 아무 일도 일어나지 않는다"고 덧붙였다.

Advertisement

김현주의 답변에 제작진도 관심을 보였다. 제작진이 "걸음 수 세어보신 적 있냐"고 묻자 김현주는 "글쎄요. 백 몇 걸음 되는 것 같다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 쉬는 날에는 그만큼 움직이지 않고 여유롭게 시간을 보낸다는 김현주의 솔직한 고백이 웃음을 더했다.

Advertisement

한편 김현주는 최근 tvN 드라마 '100일의 거짓말'에서 소란 역을 맡아 열연을 펼쳤다.