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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문근영이 '우리들의 발라드2'에 출연하며 매주 몰라보게 갸름해진 얼굴로 시선을 사로잡았다. 과거 다이어트 고민을 털어놓았던 그가 방송을 거듭할수록 한층 날렵해진 모습으로 눈길을 끌고 있다.

문근영은 최근 공개된 SBS '우리들의 발라드2' 방송 스틸컷과 자신의 SNS에 촬영 현장에서 찍은 사진으로 팬들과 소통하고 있다.

지난 16일 공개한 사진에서는 강렬한 레드 재킷을 입고 두 주먹을 턱 아래에 모은 채 사랑스러운 포즈를 취했다. 한층 갸름해진 볼과 또렷한 턱선이 돋보이며 과거 '국민 여동생' 시절을 떠올리게 했다.

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앞서 문근영은 지난 4월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "먹는 걸 많이 즐기다 보니까 살이 좀 쪄서 다이어트가 고민"이라고 솔직하게 고백했다. 당시 그는 식단 관리를 병행하고 있고 공연을 통해 몸을 많이 움직이고 있다고 밝혔다.

문근영은 2017년 급성구획증후군으로 네 차례 수술을 받은 뒤 오랜 재활 과정을 거쳤다. 당시 건강을 회복하는 과정에서 18년 동안 이어왔던 다이어트 강박을 내려놓고 먹는 즐거움을 되찾았다고 털어놓기도 했다. 건강을 회복한 문근영은 '우리들의 발라드2'를 통해 7년 만에 고정 예능에 복귀했다. 탑백귀 대표단으로 합류한 그는 참가자들의 이야기에 깊이 공감하며 진정성 있는 심사로 존재감을 드러내고 있다.

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지난 16일 방송에서는 고(故) 김주혁과의 추억이 담긴 '세월이 가면' 무대를 듣고 눈물을 쏟았다. 문근영은 참가자들에게 "한 음 한 음 정성 들여 불러주셔서 정말 감사하다"며 고마운 마음을 전했다.

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한편 문근영은 지난 7월 7세 연상의 배우 정평과 결혼한 사실을 깜짝 발표했다. 두 사람은 오랜 기간 교제 끝에 별도의 결혼식 없이 가족들이 모인 식사 자리로 부부의 연을 맺었다.

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배우 활동도 이어간다. 문근영은 연상호 감독과 윤영우 감독이 공동 연출한 영화 '예토'로 9년 만에 스크린 주연에 복귀한다. 작품에서 동생의 일상을 SNS에 공개하는 인플루언서 수아 역을 맡아 고아성, 김시아 등과 호흡을 맞췄고 촬영을 마치고 공개를 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com