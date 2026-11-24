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[스포츠조선 백지은 기자] 피해자는 울었는데 가해자는 뻔뻔하게 활동을 이어가고 있다. MC몽과 김민종의 얘기다.

MC몽은 2027년 1월 23일과 24일 양일간 서울 신촌 연세대 대강당에서 단독 콘서트 '악마의 재능'을 개최한다. MC몽은 8월 정규 10집 '젊은 날'을 발매하고 서울 광진구 예스24 라이브홀과 부산에서 단독 콘서트를 연 바 있다. 그리고 또 다시 공연 소식을 알리며 가수로서 완벽한 복귀를 선언한 것이다.

문제는 김민종이 받은 피해다. MC몽은 5월 라이브 방송을 통해 '바둑이'라 불리는 연예계 불법 도박단이 있고, 김민종도 그 모임의 일원이라고 주장했다.

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김민종은 즉각 "사실무근"이라고 해명하고 MC몽을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 등의 혐의로 고소했다. 그러자 MC몽은 "김민종을 언급한 것 자체가 잘못"이라고 사과 방송을 했다.

김민종은 MC몽의 사과를 받고 고소를 취하했다. 그는 SBS '미운 우리 새끼'에서 "나를 위해 그런 거다. 더 좋을 것도 없고 사과를 진정성 있게 했다. 나도 더 한들 무슨 의미가 있겠나 싶어 내 마음 편하려고 (고소를) 취하했다"고 털어놨다.

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하지만 김민종은 무려 3년이나 준비해 왔던 할리우드 영화 출연이 취소됐고, 광고 계약 논의도 2건이나 중단됐다. 그런데 MC몽은 김민종의 대인배적 선택을 면죄부로 삼아 버젓이 활동을 이어가고 있다. 타인의 명예와 커리어에 치명상을 입혀놓고 모든 법적, 도의적 책임이 없어진 것처럼 대중 앞에 서는 행보가 과연 상식적인 일일까.

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MC몽은 2010년 고의로 치아를 발치해 병역을 기피했다는 의혹으로 활동을 중단했다. 2012년 대법원은 고의 발치로 인한 병역법 위반 혐의에 대해서는 무죄를 선고했으나, 7급 공무원 시험 허위 응시 및 브로커를 통한 입영 연기 등 위계에 의한 공무집행방해 혐의에 대해서는 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.

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이후 MC몽은 차가원 회장과 함께 원헌드레드를 설립했다. 원헌드레드는 이승기 이수근 더보이즈 비비지 엑소 첸백시 등을 영입하며 몸집을 키워나가는 듯 했다. 그러나 2025년 MC몽은 원헌드레드와 결별했다. 이후 MBC 'PD수첩'은 MC몽이 불법 원정 도박을 했고, 그와 부적절한 관계였던 차 회장이 120억원대 도박빚을 회사 자금으로 갚아줬다고 보도했다. MC몽은 "사실무근"이라며 'PD수첩' 측에 대한 법적 대응을 선언했다.

지난 1월에는 전 매니저의 폭로로 졸피뎀 대리 처방 의혹이 제기됐으나 정밀 검사에서 음성 판정이 나와 경찰에서 불송치 처분을 받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com