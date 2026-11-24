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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 모모랜드 주이가 몰라보게 달라진 외모로 다시 한번 화제를 모으고 있다.

주이는 지난 23일 자신의 SNS에 "Falling for Bali(발리에 푹 빠졌어)"라는 글과 함께 인도네시아 발리에서 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 주이는 이국적인 분위기의 리조트에서 여유로운 휴가를 즐기고 있다. 보라색 홀터넥 상의에 회색 스커트를 매치한 주이는 수영장 가장자리에 앉아 포즈를 취하는가 하면, 침대 위에서 카메라를 바라보며 청순한 매력을 발산했다.

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특히 눈길을 끈 것은 이전과 확연히 달라진 주이의 외모다. 모모랜드 활동 당시 통통한 볼살과 장난기 가득한 표정, 발랄한 이미지로 사랑받았던 주이는 한층 갸름해진 얼굴과 날렵한 턱선으로 성숙한 분위기를 자아냈다.

화려한 금발과 통통 튀는 스타일링으로 강렬한 인상을 남겼던 데뷔 초와 달리, 자연스러운 흑발에 차분한 메이크업까지 더해지면서 언뜻 알아보기 어려울 정도로 달라진 분위기를 풍겼다.

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주이의 외모 변화는 최근에도 꾸준히 관심을 모았다. 지난 11일 모모랜드 데뷔 10주년을 맞아 공개한 사진에서도 과거와 달라진 비주얼로 화제를 모은 바 있다.

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주이는 과거 코 성형 사실을 솔직하게 고백하기도 했다. 지난 2017년 MBC '라디오스타'에 출연한 그는 "코 성형을 했다"면서도 "티가 나지 않아서 슬프다. 귀까지 뺐는데 못 알아보신다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

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이후 다이어트와 스타일 변화로 한층 성숙해진 모습을 선보이고 있는 주이는 이번 발리 여행 사진에서도 이전과는 사뭇 다른 매력을 드러냈다.

사진을 접한 팬들은 하트와 불꽃 이모티콘을 남기는가 하면 "정말 사랑스럽고 귀엽다", "예쁘다", "Lovely" 등 뜨거운 반응을 보였다.

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한편 1999년생인 주이는 2016년 모모랜드로 데뷔해 '뿜뿜', 'BAAM', 'I'm So Hot' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 지난 8월 뮤지컬 '카페인'을 통해 뮤지컬 배우로 데뷔했으며, 모모랜드는 데뷔 10주년을 맞아 지난 10일 새 싱글 'Still Valid'를 발매했다.

olzllovely@sportschosun.com