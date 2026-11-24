사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC '신인감독 김연경2'가 6주 연속 TV 비드라마 화제성 1위에 오르며 흥행을 이어가고 있다.

굿데이터코퍼레이션이 발표한 'FUNdex 리포트'에 따르면, MBC '신인감독 김연경2'는 6주 연속 모든 TV 비드라마 중 화제성 1위를 차지했다. TV-OTT 일요일 비드라마 화제성 부문에서도 첫 방송부터 7주 연속 1위를 기록하며 일요일 예능 최강자의 입지를 굳혔다.

TV-OTT 비드라마 동영상 부문에서도 5주 연속 1위에 올랐다. 포항시체육회전 3연승을 확정한 윤영인의 스파이크부터 베트남 원정 첫 세트를 마무리한 황연주의 크로스 강타까지, 승부처마다 터진 선수들의 활약이 눈길을 끌었다. 유튜브 '원더독스 라커룸' 채널 역시 본방송에 담기지 않은 선수단의 비하인드를 공개하며 경기 밖 선수들의 이야기로 호응을 얻고 있다.

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지난 22일 방송된 7회에서 '필승 원더독스'는 실업팀 전통강호 포항시체육회를 세트 스코어 3대 1로 꺾고 3연승을 달성했다. 이어 시즌2 첫 해외 원정에서 베트남 정규리그 1위 팀 '호아 쩟 득장 라오까이'(이하 라오까이)를 만난 원더독스는 주축 선수들의 공백 속에서도 김연경 감독의 서브 공략을 앞세워 첫 세트를 따냈다. 무릎 부상을 딛고 첫 선발 출전에 나선 지민경은 2세트 첫 득점으로 김연경 감독의 믿음에 보답하며 감동을 더했다.

닐슨코리아에 따르면, 이날 방송은 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표인 2054 시청률에서 3.0%를 기록하며 일요일에 방송된 모든 예능 프로그램 가운데 1위를 차지했다. 첫 방송과 동시에 일요일 예능 정상에 오른 MBC '신인감독 김연경2'는 단 한 주도 선두를 내주지 않으며 7주 연속 1위를 수성하고 있다. 특히 황연주의 크로스 강타로 라오까이전 첫 세트를 따낸 순간, 분당 최고 시청률이 7.5%까지 치솟으며 자체 최고 기록까지 갈아치웠다.

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오는 29일 방송되는 MBC '신인감독 김연경2' 8회에서는 첫 세트를 내준 라오까이가 195cm 장신 블로커를 앞세워 반격에 나선다. 베트남 배구의 전설 응우옌 흐우 하 감독이 꺼내 든 승부수에 김연경 감독이 어떻게 맞설지, 시즌2 첫 해외 원정에서 생존 확정까지 단 1승을 남겨둔 원더독스의 승부에 이목이 쏠린다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com