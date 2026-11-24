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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김서형이 4년 만의 안방극장 복귀를 앞두고 건강 악화로 드라마에서 하차한다. 이미 촬영까지 진행한 상황에서 불가피하게 하차를 결정한 것으로 알려졌다. 빈자리는 배우 진선규의 아내 박보경이 채운다.

24일 일간스포츠에 따르면 김서형은 최근 건강상의 이유로 SBS 새 드라마 '대시'에서 최종 하차하기로 결정했다.

김서형은 이미 작품에 합류해 촬영을 진행하고 있었지만 건강 상태가 악화되면서 더 이상 일정을 소화하기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다.

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이에 따라 김서형이 맡을 예정이었던 배역에는 박보경이 새롭게 투입된다.

김서형은 지난 2023년 지니TV·ENA 드라마 '종이달' 이후 약 4년 만에 TV 드라마 복귀를 앞두고 있었던 만큼 아쉬움을 더하고 있다.

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박보경은 지난 7월 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'로 제5회 청룡시리즈어워즈 여우조연상을 수상했다. 데뷔 23년 만에 거머쥔 첫 연기상으로 이후 티빙 '로또 1등도 출근합니다'에서 영업부 부장 박현숙 역을 맡아 인상적인 연기를 선보였다.

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박보경은 배우 진선규의 아내로도 잘 알려져 있다. 두 아이를 키우며 배우 활동을 이어온 그는 오랜 공백을 딛고 제2의 전성기를 맞은 가운데 '대시'까지 합류하며 활발한 행보를 이어가게 됐다.

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한편 '대시'는 정의를 바로 세우려는 검사 민화영이 살인 용의자로 지목된 남편의 진실을 추적하는 미스터리 서스펜스 멜로다. 배우 신혜선이 주인공 민화영 역을 맡았고 김준한도 출연한다.

'대시'는 2027년 상반기 SBS에서 방송될 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com