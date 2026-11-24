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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인 최동석에 관한 악성 루머를 온라인에 퍼뜨린 여성이 경찰 수사 끝에 덜미를 잡혔다.

24일 스타뉴스 보도에 따르면 서울 서초경찰서는 지난 9월 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의를 받는 여성 A씨를 기소 의견으로 공소청에 송치했다.

A씨는 2024년 10월 2일부터 사흘간 네이버 카페 등에 최동석의 사생활과 이혼 소송 관련 허위 게시글 및 댓글 총 4건을 올린 혐의를 받는다.

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조사 결과 A씨는 2024년 10월 2일 한 맘카페에 게시된 '박지윤 최동석' 글에 최동석이 이혼 소송 직후 자녀와 같은 학교 학부모를 여자친구로 사귀었다는 취지의 댓글을 적었다.

아울러 최동석이 박지윤의 자택에서 해당 여성의 반찬을 아이들에게 먹였다고 주장하는가 하면, 맘카페에 올라온 사진을 근거로 상대 여성이 젖은 머리로 모텔이나 사우나, 헬스장에서 나오는 모습이었다고 묘사하기도 했다.

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이 밖에도 A씨는 최동석에게 의처증 및 통제 성향이 있으며, 박지윤에게 정신적 피해 보상금 수억 원과 재산 절반을 요구했다는 내용을 연이어 게시한 것으로 파악됐다.

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그러나 경찰이 사실관계를 확인한 결과 A씨의 주장은 대부분 거짓으로 드러났다. 최동석은 이혼 소송 이후 교제한 여성이 없었으며, 루머 속 여성 역시 자녀와 다른 학교 학부모로 확인됐다.

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문제의 사진 역시 모텔이나 사우나 등에서 찍힌 것이 아니었고, 사진 속 여성의 머리도 젖어 있지 않았던 것으로 조사됐다. 의처증이나 거액의 위자료·재산 분할 요구 주장 역시 사실무근으로 밝혀졌다.

A씨는 경찰 조사 과정에서 글과 댓글 작성 사실은 시인하면서도, 당시 온라인상에 떠돌던 각종 주장과 영상을 접한 데다 본인 역시 이혼 소송을 겪고 있어 박지윤 측에 감정 이입을 했다고 진술한 것으로 알려졌다.

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비방 목적은 없었다고 해명한 A씨는 뒤늦게 사실 확인을 거치지 않은 점에 대해 잘못을 인정하고 최동석에게 사과의 뜻을 전했다.

경찰은 확보된 게시글 캡처 화면과 계정 정보, 관련자 진술 등을 종합해 명예훼손 혐의가 성립한다고 봤다.

한편 2004년 KBS 30기 공채 아나운서 동기로 인연을 맺어 2009년 백년가약을 맺은 최동석과 박지윤은 2023년 10월 이혼 조정 신청서를 제출하며 결혼 14년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

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이후 두 사람은 이듬해 각각 상대방의 지인을 상대로 상간자 위자료 청구 맞소송을 제기하며 진흙탕 싸움을 벌였다.

지난 1월 열린 1심에서는 양측의 청구가 모두 기각됐으나, 최동석 측의 항소로 이어진 2심 재판부에서는 최동석의 청구가 받아들여져 위자료 3000만 원 지급 판결이 내려진 것으로 전해졌다.

narusi@sportschosun.com