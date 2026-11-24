[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김서형이 건강상의 이유로 촬영 중이던 SBS 새 드라마 '대시'에서 하차한다.
김서형 소속사 미스틱스토리(미스틱액터스)는 24일 스포츠조선에 "김서형이 건강상의 이유로 제작진과 논의 후에 '대시' 하차 결정하게 됐다"고 밝혔다.
김서형은 이미 작품 촬영에 돌입한 상태였으나, 건강 문제로 더 이상 촬영 일정을 소화하기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다. 구체적인 병명이나 기존 촬영분의 처리 여부 등은 알려지지 않았다.
무엇보다 '대시'는 김서형이 지난 2023년 4월 방송된 지니TV, ENA 드라마 '종이달' 이후 약 4년 만에 선보이는 안방극장 복귀작이 될 예정이었다. 그러나 건강 문제로 복귀가 불발되면서 아쉬움을 남기게 됐다.
김서형의 빈자리는 배우 박보경이 채울 예정이다.
2027년 상반기 방송을 목표로 제작 중인 SBS 새 수목드라마 '대시'는 살인 사건의 용의자로 지목된 남편을 둘러싸고 부장검사 민화영이 사랑과 정의 사이에서 진실을 추적하는 미스터리 서스펜스 멜로다.
신혜선이 주인공 민화영 역을 맡았고, 김준한도 주요 배역으로 출연한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com