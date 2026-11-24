사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'가 엄마들의 진심 어린 고민에 공감과 조언을 보탰다.

지난 23일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '엄마의 세계' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 워킹맘들의 공통 고민부터 학부모 커뮤니티 가입 여부, 승패가 사라진 운동회 등 엄마들이라면 누구나 공감할 만한 다양한 고민이 쏟아졌다.

먼저 15개월 아이를 둔 워킹맘이 아이와 함께하는 시간이 부족해서 고민이라고 털어놨다. 두 아들을 키우고 있는 워킹맘 이현이는 "오은영 박사가 '함께하는 시간의 양보다 질, 밀도가 중요하다'라고 조언해 주신 적이 있다"며 "아이와 함께 있을 때는 핸드폰을 끄고 완전히 집중한다. 워킹맘의 온(ON), 오프(OFF)가 확실해야 한다"고 자신의 경험을 공유했다.

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학부모 커뮤니티에 가입할지 말지 걱정이라는 고민도 나왔다. 4학년 아이를 둔 항공사 승무원 엄마는 "대화에 끼지 못하고 정보만 얻어가는 것도 미안해서 단체 메신저 방을 나왔다. 그런데 지금은 갈피를 잃었다"고 토로했다.

총대를 맡아 학부모 모임을 주도해 본 경험이 있는 이현이는 "참여를 못 해도 끝까지 있어야 한다"며 "정보를 알고 흔들리지 않는 것과 몰라서 하지 못하는 것은 다르다"고 조언했다. '말자 할매' 김영희도 "눈으로 보는 건 필요하니 단체방에 들어가 있으라"고 조언을 더했다.

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MC 정범균은 아이들 사이에서 유행하는 춤 'L을 가져가'를 소개하며 "정작 요즘 운동회는 무승부로 끝난다더라"라고 화두를 던졌다. 이와 관련해 열띤 토크가 이어졌다. 한 남성 관객은 "1, 2등을 가릴 수 있어야 지혜로워지고 살아가는 법을 안다"며 "등수가 없으면 살아가는 법을 모른다"고 소신을 밝혔다.

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이현이는 "12년 학창 시절은 사회 경험의 예방주사를 맞는 과정이라고 생각한다"며 입시, 취업 등 사회의 경쟁을 겪기 전 패배를 인정하는 방법을 배워야 한다고 강조했다. 김영희도 "결핍과 뒤처짐을 느껴봐야 달리는 힘이 생긴다"고 공감했다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 오후 9시 30분 방송한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com