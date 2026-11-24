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[스포츠조선 이지현 기자] SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도' 추성훈이 돌아가신 아버지의 사진을 들고 어머니와 함께 은퇴전 무대에 올라 큰절을 올려 객석을 울컥하게 한다.

SBS Plus?MBN '상남자의 여행법 in 마나도'는 대한민국 대표 상남자 추성훈과 김종국, 초 에겐남 안재현이 본능 따라 즐기는 '쌩 날 것 여행기'다. 오는 24일(화) 밤 9시 40분 방송되는 마지막 8회에서는 추성훈이 지난 21일(토) 16년 전 자신에게 첫 패배를 안긴 크리스 리벤을 상대로 치른 은퇴전 현장이 TV 최초로 공개된다.

추성훈의 은퇴전 당일, 안재현은 마나도 촬영 이후 4개월 만에 큰형을 응원하기 위해 경기장을 찾는다, 절친 장혁-마선호와 함께 온 김종국과 지코도 합류해 상대 선수의 전력을 분석하며 추성훈의 승리를 기원한다. 예매 시작 55분 만에 전석 매진된 경기장에 들어선 이들은 객석을 가득 채운 열기에 압도된다.

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추성훈의 대표곡 '타임 투 세이 굿바이((Time to Say Goodbye)'가 울려 퍼지는 가운데 추성훈은 돌아가신 아버지의 사진을 들고 어머니와 함께 무대 위에 오른다. 두 사람이 나란히 관객들을 향해 큰절을 올리자, 객석에서 지켜보던 아내 야노시호와 딸 사랑이도 눈시울을 붉힌다.

3라운드까지 치열한 공방을 펼친 추성훈은 경기 직후 마지막 인터뷰에서 한동안 말을 잇지 못하다 "파이트머니를 후배 격투가들을 위해 기부하겠다"라는 뜻을 밝힌다. 하지만 이내 "사랑아, 우리 애기 이번에 용돈 없다. 미안하다"라는 농담으로 객석에 웃음을 안긴다. 링 위에 글러브를 내려놓고 다시 한번 큰절한 추성훈은 링에서 내려와 딸 사랑이를 두 팔로 꼭 끌어안는다.

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이를 지켜보던 김종국과 안재현은 울컥하고, 지코는 "그걸 위해서 살아왔잖아요"라며 끝내 오열한다. 과연 마지막 경기를 마친 추성훈의 인터뷰는 어떤 내용이 담겨있을지, 객석 모두를 울컥하게 한 감동적인 추성훈 은퇴전 현장이 관심을 모인다.

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그런가 하면 추성훈은 마나도에서 저녁 식사를 하러 가던 중 엄격했던 아버지를 떠올린다. 김종국이 어릴 적 잘못을 하면 아버지에게 크게 맞았을 것 같다고 하자, 추성훈은 "엄청 맞았다"라며 '원조 상남자' 아버지와의 추억을 털어놓는다. 이어 김종국이 아버지가 워낙 엄격해 사춘기도 없었을 것 같다고 하자, 추성훈은 "사춘기는 없지. 사춘기 들어가면 죽는다"라고 즉답해 모두를 포복절도하게 한다. 랍스터까지 맨손으로 손질하는 상남자 추성훈과 아버지의 일화는 무엇일지 궁금증을 높인다.

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한편 '상남자의 여행법 in 마나도' 8회 말미에는 지난 21일(토) 열린 추성훈의 은퇴전 현장이 TV 최초로 공개된다. 마지막 8회 방송은 오는 24일(화) 밤 9시 40분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com