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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '어벤져스: 둠스데이'(이하 '둠스데이', 안소니 루소·조 루소 감독)가 글로벌 메인 포스터와 메인 예고편을 공개해 기대감을 높였다.

먼저, 공개된 글로벌 메인 포스터는 닥터 둠(로버트 다우니 주니어)의 얼굴을 극도로 클로즈업한 비주얼로 단번에 시선을 압도한다. 짙은 녹색 후드 아래 거칠고 차가운 질감의 금속 마스크를 착용한 채 드러난 닥터 둠은 얼굴의 대부분을 가린 채 오직 한쪽 눈만 드러내며 강렬한 긴장감을 자아낸다. 특히 마스크 틈새로 빛나는 녹색 눈동자와 정면을 꿰뚫는 듯한 날카로운 시선은 그의 정체를 둘러싼 미스터리와 범접할 수 없는 카리스마를 극대화한다.

이처럼 압도적인 존재감을 드러낸 닥터 둠의 모습은 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런의 등장을 예고하며 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 호기심을 자극한다.

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함께 공개된 메인 예고편은 '어벤져스: 엔드게임' 이후 과거로 돌아간 스티브 로저스(크리스 에반스)가 옳다고 믿었던 자신의 선택이 불러온 예상치 못한 변화 앞에서 고뇌에 빠진 모습으로 시작되어 시선을 사로잡는다. 한때 세상을 구했던 어벤져스의 일원에서 이제는 한 아이의 아버지가 되어 가족과 함께 새로운 삶을 살아가는 그의 달라진 일상이 깊은 여운을 남기는 가운데, "그땐 몰랐어, 그 선택에 대가가 따를 줄은"이라는 의미심장한 대사가 더해져 과거의 결정이 이번 작품에서 어떤 거대한 파장을 불러일으킬지 궁금증을 증폭시킨다.

이어 이번 작품에서 새롭게 등장하는 MCU 최강의 빌런 닥터 둠의 섬뜩한 목소리가 단숨에 분위기를 반전시킨다. "지금껏 너희는 누군가의 삶을 훔쳐 연명해 왔다. 이제 그걸 돌려줄 때가 왔어"라는 서늘한 경고는 히어로들에게 닥칠 거대한 위기를 암시하며 팽팽한 긴장감을 자아낸다. 또한 어벤져스와 판타스틱 4를 비롯해 옐레나(플로렌스 퓨), 샹치(시무 리우) 등 서로 다른 세계의 히어로들이 한자리에 집결하고, "힘을 합쳐 함께 맞서야 해"라며 이들의 연합을 이끄는 토르(크리스 헴스워스)의 간절한 모습이 눈길을 끈다.

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여기에 사이클롭스(제임스 마스던)가 외치는 "내게로, 나의 엑스맨" 이라는 강렬한 한마디에 갬빗(채닝 테이텀), 미스틱(레베카 로메인), 비스트(켈시 그래머) 등 전설적인 엑스맨의 주역들이 차례로 등장, 오랫동안 이들의 귀환을 기다려온 팬들에게 짜릿한 전율을 선사하며 사상 최대의 결전을 향한 기대감을 한층 끌어올린다.

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쉴 새 없이 몰아치는 액션과 압도적인 스케일의 전투 장면, 그리고 오직 마블에서만 느낄 수 있는 캐릭터들의 유쾌한 케미스트리까지 더해진 메인 예고편이 공개되자 개봉을 기다리는 팬들의 뜨거운 반응이 쏟아지고 있다.

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"진짜 마블 예고편 보면서 오랜만에 온몸에 소름 돋았음 ㅠㅠ"(@User***_유튜브), "마블이 확실히 이를 갈았구나"(@young***_유튜브), "엔드게임 때 전율이 다시 되살아나는 기분임"(@철민***_유튜브), "예고편 하나에 잠 못 이루겠다"(@내표적은***_유튜브), "멈춰 있던 내 마블 심장이 다시 뛰기 시작했다"(@adgad***_유튜브), "드디어 떴다 내 둠파민 '어벤져스: 둠스데이 메인 예고편' 이거 하나 보려고 202611231126시간을 기다렸다"(@hong***_인스타그램), "엑스맨 어벤져스 만남 감동 심하다"(@dear***_X), "싸대장님 오랫도록 활약을 기다렸습니다ㅠㅠㅠㅠ"(@yet***_인스타그램), "마지막 엑스맨, 어벤져스 모일 때 와..."(@be_a***_인스타그램), "투 미 마이 엑스맨 이 부분 감동…"(@tteok***_인스타그램), "아 또 벅차오른다"(@hide***_인스타그램) 등 폭발적인 반응이 이어지며 개봉을 향한 열기를 더욱 뜨겁게 달구고 있다.

'어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 어벤져스 사상 최대의 결전을 펼치는 이야기를 그린 작품이다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고 '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 16일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com