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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경이 22살 연하인 있지(ITZY) 채령에게 건넨 연애 관련 농담으로 갑론을박이 이어지는 가운데 이번에는 결혼 시기를 놓친 데 대한 아쉬움을 털어놨다.

지난 23일 성시경의 유튜브 채널에는 '성시경의 먹을텐데 을지로 산수갑산'이라는 영상이 공개됐다. 영상에서 성시경은 서울 을지로의 단골 순댓국집을 찾아 혼자 식사를 즐기며 최근 자신의 삶에 대한 이야기를 꺼냈다.

이날 성시경은 최근 배우 하지원의 유튜브 채널에 출연했던 일을 떠올렸다. 그는 "하지원 누나랑 얘기한 게 좋았다"며 비슷한 나이에 결혼하지 않고 예술 분야에서 활동하는 사람으로서 공감할 수 있는 고민이 많았다고 밝혔다. 그러면서 "갑자기 이야기하다가 두려워진다. 또 새로 들어가는 예능도 있다"며 "좋은 타이밍에 그냥 결혼을 했으면 좋았을 텐데. 어떻게 일을 갑자기 끊겠냐"고 속내를 털어놨다.

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이어 좋은 제안이 들어올 때마다 새로운 일을 해보고 싶은 마음이 생긴다며 "그런 일이 계속 결정이 되면 영원히 내 시간이 없어지는 거지 뭐"라고 덧붙였다.

혼자 식사하는 것에 대한 생각도 달라졌다고 했다. 성시경은 과거에는 누구와 함께 먹느냐가 중요했지만 이제는 맛있는 음식 자체를 즐기게 됐다며 "맛있는 건 맛있는 것이고 외로운 건 외로운 것이다"고 말했다.

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이러한 발언은 최근 성시경이 여성 아이돌을 향한 연애 질문으로 구설에 오른 상황과 맞물려 눈길을 끌고 있다.

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앞서 성시경은 지난 18일 공개된 '먹을텐데' 채령 편에서 자신보다 22살 어린 채령과 식사하던 중 "나도 결혼 안 한 남잔데 너무 타깃에서 벗어나 매니저가 안심하는 얼굴이 진짜 꼴 보기 싫었다"고 농담했다.

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이어 채령에게 이상형과 연애 스타일 등을 물으며 대화를 이어갔다. 해당 영상에서 성시경은 "난 댓글을 너무 많이 읽어서"라며 시청자들의 댓글을 자주 확인한다는 사실도 털어놨다.

그러나 영상 공개 이후 댓글창에는 그의 진행 방식을 지적하는 반응이 잇따랐다. 일부 누리꾼들은 "시대가 변했어요. 아이돌이 아닌 직장인도 이성얘기는 조심하는 시대입니다", "나이차이 많이 나는 이성간에 대화 나눌 주제 아닙니다"라며 나이 차이가 큰 후배에게 연애 관련 질문을 이어가는 것이 불편하다는 의견을 남겼다.

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앞서 성시경은 지난 10월 엔믹스 설윤에게도 "고기 구워줄 남자친구가 있는 거구나?"라고 농담했다가 일부 누리꾼들의 비판을 받은 바 있다. 약 한 달 사이 비슷한 발언이 거듭 논란이 되면서 성시경의 진행 방식을 둘러싼 의견이 엇갈리고 있다.

한편 1979년생인 성시경은 오는 12월 31일부터 내년 1월 3일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 연말 콘서트를 개최한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com