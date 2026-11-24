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[스포츠조선 김준석 기자] 주연 배우 조진웅의 과거 전력 논란과 은퇴 여파로 편성이 미뤄졌던 tvN 새 드라마 '두번째 시그널'이 본격적인 홍보 예열에 나섰다.

인공지능(AI) 인물 교체 한계 끝에 12월 방송을 확정한 데 이어 무전기 티저와 포스터를 전격 공개한 것이다.

tvN 측은 23일 공식 소셜미디어 계정을 통해 "새로운 이야기의 첫 신호. 무전이 다시 울리기 시작했다"라는 문구와 함께 무전기 포스터를 선보였다.

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이어 "침묵을 깬 과거의 신호. 모든 것이 바뀐 2016년, 그리고 현재의 시간이 다시 흐르기 시작했다"라는 글귀를 담은 티저 영상도 공개하며 첫 방송을 알렸다.

2016년 신드롬급 인기를 끈 '시그널'의 10년 만의 후속작인 '두번째 시그널'은 당초 올해 6월 시청자들과 만날 예정이었다.

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그러나 극의 핵심 축인 조진웅의 소년범 전력이 뒤늦게 수면 위로 드러나면서 편성이 무기한 연기되는 직격탄을 맞았다.

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논란 직후 조진웅은 과거의 잘못을 시인하며 "모든 질책을 겸허히 수용하고 배우의 길에 마침표를 찍겠다"라고 연예계 은퇴를 선언했다. 막대한 제작비가 투입된 후속작의 공개 여부를 두고 방송가 안팎의 고심이 깊어진 배경이다.

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장고 끝에 내달 7일 월화극 편성을 확정한 tvN 측은 시청자 우려를 의식한 듯 조심스러운 공식 입장을 밝혔다.

방송사 측은 "특정 출연자의 잘못된 과거 행적을 결코 가볍게 보지 않는다"라면서도 "수많은 스태프와 제작진의 땀방울이 모인 공동 창작물인 만큼, 개인에 대한 평가와 작품의 가치 및 창작자들의 노력을 구분해 바라볼 필요가 있다고 판단했다"라고 설명했다.

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제작진은 조진웅의 분량을 들어내기 위해 첨단 영상 기술과 AI를 활용한 인물 교체 테스트까지 다각도로 시도한 것으로 전해졌다.

하지만 연기 디테일과 극의 서사를 자연스럽게 살리는 데 한계가 있어 최종 적용을 포기했고, tvN 측은 "작품 공개가 결코 논란을 옹호하거나 정당화하려는 뜻은 아니다"라고 거듭 선을 그었다.

편성 방식 역시 이례적인 승부수를 띄웠다. 기존 월화극보다 늦은 밤 10시 심야 편성을 결정했으며, 총 8부작의 몰입도를 유지하기 위해 첫 주에만 3회 분량을 집중 배치한다.

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첫 방송일인 12월 7일에는 1회 분량을 일부 압축·조정해 1·2회를 연속 방영한다. 다음 날인 8일에는 본격적인 전개가 시작되는 3회를 내보낸 뒤, 이후 매주 월·화요일 1회씩 시청자들과 만날 예정이다.

narusi@sportschosun.com