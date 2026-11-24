Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 주우재가 허경환에게 특급 의리를 과시한다.

매주 화요일 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')은 매일 쏟아지는 세상의 모든 잡학 지식 속에서 '뇌섹인'이 되기 위해 옥탑방에 모인 문제아들이 기상천외한 문제를 두고 펼치는 퀴즈 토크쇼. 오늘(24일) 방송되는 '옥문아' 335회에는 대세 허경환과 강재준이 출격해 알찬 토크와 퀴즈 풀이로 풍성한 볼거리를 선사한다. 동시에 주우재, 양세찬이 찐친들의 방문에 입담을 쏟아내며 웃음을 터지게 한다.

특히 주우재와 양세찬이 '억 소리' 나는 의리를 과시해 눈길을 끈다. 강재준은 "양세찬이 1억을 빌려줬다"라고 양세찬의 통 큰 의리를 인증한다. 양세찬은 "강재준이 상황이 안 좋아서 대출을 알아보고 있다고 하길래 상환 날짜를 정하고 빌려줬다"라고 사연을 공개해 의리남의 면모를 드러낸다.

Advertisement

이에 주우재가 통 큰 의리 경쟁에 가세해 허경환을 향한 특급 우정을 뽐낸다. 주우재는 "경환이 형이라면 2억 원까지 빌려줄 수 있다"라고 깜짝 선언해 허경환을 감동케 한다. 훈훈한 분위기도 잠시, 허경환의 관심이 이내 주우재의 우정이 아닌 재산에 쏠려 웃음을 터지게 한다. 허경환은 "우재야, 너 집 자가니?"라며 꼼꼼하게 담보 확인에 나서 웃음을 폭발시킨다.

그런가 하면, 주우재와 허경환의 첫 만남도 공개된다. 주우재는 "허경환은 내 최고의 개그맨"이라며 허경환을 향한 열렬한 팬심을 고백하는가 하면, 허경환의 개인기까지 스틸해 웃음을 자아낸다. 허경환은 "처음 만났을 때 우재는 진짜 순수했다"라며 과거를 회상한 후 "우재가 너무 달라졌다. 내가 옷을 추천해달라고 해도 성의없게 답한다"라고 달라진 주우재에게 서운함을 토로한다고. 이에 주우재는 "내가 사준 옷은 입지도 않으면서 나한테 스타일링에 관해 조언을 구한다"며 반격, 두 사람의 티격태격 케미가 정점을 찍는다는 후문.

Advertisement

주우재와 허경환의 억 소리나는 우정부터 절친의 방문에 폭로전에 불이 붙은 주우재, 양세찬의 유쾌한 입담이 담길 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 본 방송은 오늘(24일) 저녁 8시 30분에 방송된다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com