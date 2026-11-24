Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 에픽하이가 YG엔터테인먼트와 결별하고 다시 독립적인 활동을 선택한 이유를 밝혔다.

최근 에픽하이는 잭 생(Jack Sain)이 진행하는 미국 라디오 프로그램 '잭생쇼(Jack Sain Show)'에 출연해 그룹의 음악 인생과 활동 과정에서 겪었던 굴곡, 소속사 이적 및 독립을 결정하게 된 이유 등을 이야기했다.

이날 타블로는 먼저 과거 자신을 둘러싸고 벌어졌던 이른바 '타진요' 사건을 회상했다. '타진요'는 '타블로에게 진실을 요구합니다'의 줄임말로, 2010년 네이버 카페를 중심으로 확산한 학력 위조 의혹과 사이버 불링 사건을 가리킨다. 당시 타블로는 학력과 관련한 각종 허위 의혹에 시달리며 극심한 정신적 고통을 겪었다.

Advertisement

타블로는 "저희는 (그 일로) 완전히 바닥까지 떨어졌다. 마치 마이너스 100이었다. 그 이후로 저희 그룹은 해체됐고, 미래도 불투명했다"라고 당시를 떠올렸다.

이어 "그러다가 제가 '열꽃'이라는 곡을 냈다. 제 첫 번째이자 유일한 솔로 앨범"이라며 "그 후 저희는 다시 뭉쳤다. 'Don't Hate Me', 'Born Hater', '해피엔딩'을 만들었고, 다시 엄청난 인기를 얻게 됐다"라고 설명했다.

Advertisement

힘든 시간을 지나 다시 팀으로 뭉친 에픽하이는 이전과는 또 다른 마음가짐으로 활동을 이어갔다. 타블로는 "그때는 이미 제가 방금 말씀드린 어려움을 극복한 후였다. 저희 셋 다 결혼했고, 나이도 들었고, 어른이 되었다"라며 "고통과 시련을 겪었으니 다시 성공을 겪은 건 정말 멋진 일이었다"라고 말했다.

Advertisement

이후 에픽하이는 YG엔터테인먼트에 합류하며 전성기를 이어갔다. 타블로는 당시 소속사와 함께했던 시간을 긍정적으로 평가했다. 그는 "그 후로도 계속 잘 나갔다. YG에 있을 때였는데 YG는 정말 최고였다. 저희에게 너무 잘해줬고 소속사 동료들도 정말 좋았다"라며 "빅뱅, 싸이, 투애니원까지. 저희는 6~7년 동안 정말 재밌게 활동했다"라고 회상했다.

Advertisement

YG에서 안정적인 환경과 든든한 지원을 받으며 활동했지만, 에픽하이의 마음 한편에는 독립에 대한 갈망이 자리하고 있었다. 자신들만의 방식으로 음악을 만들고 활동하는 것을 선호했던 만큼, 다시 인디 음악 신으로 돌아가기로 결심한 것.

타블로는 "저희는 항상 독립적으로 활동하고 싶었다. 하지만 처음 시도했을 때는 상황이 그렇게 좋지 않았다. 저를 상대로 한 음모론이 2년 동안 제기돼 힘들었지만 매니저도, 홍보팀도, 저를 위해 싸워 줄 사람이 없었다"며 "그런 부담을 알기 때문에 YG에 다시 들어간 것"이라고 밝혔다.

Advertisement

독립 활동의 현실적인 어려움을 경험했기에 YG의 지원과 안정적인 시스템이 필요했다는 설명이다. 다만 시간이 흐르면서 상황도 달라졌다. 타블로는 "하지만 어느 정도 안정된 후에는 저희 본성은 독립적인 걸 좋아하지 않냐. 저희는 더 현명해졌고, 나이도 들었고, 성숙해졌고, 더 강해졌다고 생각했다"며 "그래서 다시 독립하기로 결정한 거다"라고 말했다.

독립 이후 활동에 대해서는 솔직한 평가를 내놓기도 했다. 타블로는 "솔직히 그렇게 나쁘지 않았지만 속도가 좀 느려졌다. YG에서의 마지막 해에는 계속 승승장구했다"라고 털어놨다.

타블로는 "물론 저희가 독립하고 낸 'Sleepless'라는 앨범이 1위도 하고 엄청난 성공을 거뒀다. 하지만 그 이후의 노래들은 코로나까지 겹치면서 인기가 천천히 떨어졌다. 그러다 보니 '에픽하이 아직도 활동해? 은퇴 안 했어?'라고 하는 분들도 많아졌다"라고 말하며 웃음을 보였다.

Advertisement

한때 대중의 뜨거운 관심을 받았던 그룹이지만, 독립 이후 활동 환경이 달라지고 코로나19 팬데믹까지 겹치면서 대중과의 접점도 이전보다 줄어들었다는 것. 그러나 에픽하이는 이에 좌절하지 않고 새로운 돌파구를 찾았다. 바로 유튜브를 통해 팬들과 직접 소통하는 방식이었다.

타블로는 유튜브 채널 개설 이후 다시 찾아온 변화에 대해서도 언급했다. 기존 팬들이 다시 모여들었을 뿐 아니라 새로운 팬층까지 형성되면서 공연 규모도 눈에 띄게 커졌다는 설명이다.

그는 "운이 좋게도 기존 팬들이 많이 찾아와 주고 새로운 팬층이 생겨서 저희 공연은 엄청난 규모로 성장했다. 스타디움 세 곳에서 매진도 시켰다. 놀라운 일이다. 힙합 그룹으로 불가능할 줄 알았다. 죽기 전에 하고 싶은 일이었는데 3일 밤 무대에 선다. 이게 바로 소위 크리에이터로서 새 팬층을 확보했기 때문"이라며 "정말 멋지고 동시에 겸손해진다"라고 밝혔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com