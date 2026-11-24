사진 제공=프레인TPC

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 곽선영이 새 프로필 사진을 통해 다채로운 매력을 뽐냈다.

소속사 프레인TPC가 공개한 새 프로필 속 곽선영은 부드럽고 차분한 무드부터 절제된 스타일링이 돋보이는 시크한 분위기까지 폭넓게 소화하고 있다.

먼저 화이트 톤의 프로필에서는 곽선영 특유의 맑고 단아한 매력이 돋보인다. 그는 현재 방영 중인 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'와는 다른, 긴 스트레이트 헤어로 시선을 주목시킨다. 여기에 더해진 차분한 눈빛과 우아한 분위기, 부드러운 미소는 곽선영 특유의 따뜻하고 편안한 매력을 배가시키고 있다.

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사진 제공=프레인TPC

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두 번째 콘셉트에서 곽선영은 선명하고 시크한 분위기를 선보이고 있다. 블랙 베스트와 재킷, 데님 팬츠, 선명한 레드 립을 장착한 그는 카리스마 있는 눈빛으로 세련되고 도회적인 무드를 자아내며 앞선 프로필 사진과는 상반된 매력을 드러냈다.

이처럼 극과 극의 분위기를 자유롭게 표현해낸 곽선영은 브라운관과 스크린, 무대를 넘나들며 한계 없는 연기 스펙트럼을 선보이고 있다. 특히 그는 지난 16일 첫 방송된 '크래시2 : 분노의 도로'에서 뛰어난 무술 실력과 집요한 수사 본능을 지닌 민소희 역으로 등장, TCI 팀의 반장으로서 한층 더 통쾌해진 카 체이싱 액션과 사이다 활약을 보여주고 있다. 또한 내달 5일 개막하는 연극 '오픈 더 도어'를 통해 오랜만에 무대에도 오르는 곽선영은 더 나은 삶을 위해 고군분투하는 윤주 역을 맡아 밀도 높은 감정 연기로 관객들과 만날 예정이다.

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한편, 곽선영이 출연하는 '크래시2 : 분노의 도로'는 매주 월, 화 밤 10시 ENA에서 방송되며, 연극 '오픈 더 도어'는 오는 12월 5일부터 대학로 예스24 아트원 3관에서 공연된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com