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[스포츠조선 김소희 기자] 에픽하이 타블로가 딸 이하루의 연예계 진출을 바라지 않는 솔직한 속내를 털어놨다.

최근 에픽하이는 잭 생(Jack Sain)이 진행하는 미국 라디오 프로그램 '잭생쇼(Jack Sain Show)'에 출연했다.

이날 진행자 잭 생은 타블로의 딸 이하루가 그룹 라이즈(RIIZE)의 미니앨범 타이틀곡 'Do your dance'(두 유어 댄스)의 단독 작사가로 이름을 올린 사실을 언급하며 관심을 보였다. 어린 나이에도 유명 아티스트의 신곡 작사에 참여한 하루의 행보에 타블로 역시 놀라움을 감추지 못했다.

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타블로는 "진짜 대단하다. 놀라웠다. 많은 분들이 거기에 참여하지 않았냐"라며 "하루가 뽑힐 거라고 생각 못 했다. 근데 뽑혔다. 그래서 미안하다"라고 말했다.

이어 "그 노래에는 많은 전문 작사가들이 참여했다. 그래서 딸이 뽑혔을 때 기뻤지만 딸은 딸의 것으로, 제 일은 제 것으로 남겨두려고 노력한다"며 "딸이 스스로 돈을 벌고 있으니 멋진 일"이라고 뿌듯함을 드러냈다.

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특히 타블로는 딸의 성과를 자신의 영향력과 연결 짓기보다는 하루가 스스로 이뤄낸 결과로 존중하고 싶다는 뜻을 내비쳤다. 아버지로서 딸의 성취가 자랑스럽지만, 음악 작업만큼은 각자의 영역에서 독립적으로 인정받기를 바라는 마음이 엿보였다.

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다만 딸의 음악적 재능을 반기는 것과 별개로 연예계 진출에 대해서는 조심스러운 입장을 보였다. 타블로는 "저는 좀 걱정이 된 게 딸이 연예계에 오지 않길 바랐다"고 솔직하게 털어놨다.

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타블로는 "저는 하루가 어릴 때 리얼리티에 출연한 적도 있다. 하지만 다섯 살이나 여섯 살 이후로는 온라인에 딸 사진이 한 장도 없다. 딸도 원했기 때문에 사생활을 철저히 보호해 왔다"며 "우리는 딸을 대중의 시선에서 멀리 떨어뜨려 놓았다"라고 설명했다.

과거 하루는 아버지 타블로와 함께 리얼리티 프로그램에 출연하며 대중에게 얼굴을 알린 바 있다. 하지만 이후 타블로는 딸이 성장하는 과정에서 사생활을 지키는 데 각별히 신경 써 왔다. 어린 시절부터 대중의 관심을 받았던 경험이 있는 만큼, 딸이 원하지 않는 시선에 노출되지 않도록 보호하고 싶었던 것으로 보인다.

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그렇다고 딸의 꿈을 무조건 반대하는 것은 아니었다. 타블로는 하루가 음악뿐 아니라 글쓰기 자체에도 깊은 관심을 가지고 있다고 전했다. 그는 "하지만 딸은 음악뿐만 아니라 글쓰기 자체를 좋아한다. 글 쓰는 걸 좋아하는데 그게 딸이 원하는 일이라면 지지할 거다"라고 말했다.

그러면서도 "하지만 딸이 연예계에 있는 건 원하지 않는다"라고 단호하게 덧붙였다.

한편 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 이듬해 딸 하루 양을 품에 안았다. 타블로는 딸 하루와 함께 과거 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.