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[스포츠조선 조민정 기자] 한때 320만 명의 구독자를 거느리며 먹방계 최정상에 올랐던 유튜버 밴쯔(본명 정만수)가 격투기 체육관 코치로 새 출발에 나섰다.

23일 경기도 광주시 태전동에 위치한 종합격투기 체육관은 공식 SNS를 통해 밴쯔의 코치 합류 소식을 알렸다.

체육관 측은 "새로운 가족이 합류했습니다"라며 "다양한 격투기 대회 출전 경험과 식단관리 운동능력을 갖춘 밴쯔 코치님을 소개합니다"라고 밝혔다.

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함께 공개된 프로필에는 상의를 탈의한 채 탄탄한 근육질 몸매를 드러낸 밴쯔의 모습이 담겼다. 직책은 인포매니저 겸 코치로 로드FC 수원 코치 및 매니저로 근무했던 경력도 공개됐다.

특히 격투기 대회 출전 이력과 전국소년체육대회 유도 대전광역시 대표 경력을 비롯해 아프리카TV BJ대상 다수 수상, 하와이 대왕 팬케이크 먹기 도전 한국인 최초 성공 등 먹방 유튜버 시절의 화려했던 이력도 포함돼 눈길을 끌었다.

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밴쯔는 지난 2013년 유튜브 활동을 시작한 국내 1세대 먹방 크리에이터다. 남다른 식사량에도 꾸준한 운동을 통해 근육질 몸매를 유지하는 모습으로 인기를 끌었다. 깔끔한 식사 매너까지 주목받으며 한때 구독자 수가 320만 명에 달했다.

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그러나 전성기 당시 건강기능식품 사업에 뛰어들었다가 과장광고 논란에 휘말리며 위기를 맞았다. 자신이 대표로 있던 업체의 제품이 다이어트에 특효가 있는 것처럼 광고한 혐의로 재판에 넘겨진 것.

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밴쯔는 실제 소비자들의 후기를 바탕으로 광고를 제작했다며 무죄를 주장했으나 법원은 소비자에게 오인과 혼동을 일으킬 우려가 있다고 판단했다. 2019년 1심에서 벌금 500만원을 선고받았으며 이듬해 항소심에서도 벌금형이 유지됐다. 이후 밴쯔는 사과했지만 구독자들이 대거 이탈하는 등 후폭풍을 겪었다.

격투기로 활동 영역을 넓힌 밴쯔는 지난해 6월 개그맨 윤형빈과의 종합격투기 대결을 앞두고 패배한 사람이 자신의 유튜브 채널을 삭제한다는 파격적인 공약을 내걸기도 했다.

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당시 윤형빈에게 1라운드 1분 42초 만에 TKO패를 당한 밴쯔는 결국 같은 해 7월 구독자 205만 명을 보유한 유튜브 채널을 직접 삭제했다. 무려 12년간 쌓아온 자신의 콘텐츠를 내려놓은 그는 새로운 채널을 개설한 뒤 "너무 허무하다"며 아쉬운 심경을 드러내기도 했다.

먹방 유튜버로 전성기를 누렸던 밴쯔가 과장광고 논란과 대형 유튜브 채널 삭제를 거쳐 이번에는 회원들의 운동과 식단 관리를 돕는 코치로 나서면서 새로운 행보에 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com