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[스포츠조선 조윤선 기자] '솔로지옥3' 출신 윤하정이 자신의 결혼식장에서 예행연습을 하듯 행동한 커플 하객이 있었다고 폭로한 가운데, 온라인상에서는 해당 커플이 이관희·유시은이 아니냐는 추측이 제기되고 있다.

23일 유튜브 채널 '돌돌하'에는 '내 결혼식에 이런 일이...? / 결혼 1개월 차가 말아주는 연애·결혼 상담'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 윤하정은 결혼식에서 벌어진 일을 이야기하던 중 "내가 너무 정신이 없어서 결혼식이 다 끝난 뒤 알게 된 이야기인데 최악의 썰이다. 결혼식 최악의 썰"이라며 말문을 열었다.

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그는 "내 결혼식을 자기 결혼식 예행연습이라고 생각하고 온 커플이 있었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이어 "와서 결혼식 연습을 하고 주례대 앞에 서서 결혼식 상황극을 했다더라. 나는 몰랐고 나중에 지인들에게 들었다"며 "친구들도 내가 기분 나빠할까 봐 바로 이야기하지 못하다가 결혼식이 모두 끝난 뒤 알려줬다"고 말했다.

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윤하정은 해당 커플이 혼인서약서를 들춰보고 신랑과 신부가 입장하기 전 버진로드를 걸어 다녔다고 주장했다. 그는 "본인들이 결혼하는 것처럼 식전에 앞에 서서 놀고 있었다더라"고 전했다.

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이어 "가족들도 그 모습을 보고 '저 사람들은 누군데 하정이가 입장하기도 전에 저기 서 있지?'라고 생각했다더라. 신랑도 멀리서 보고 놀랐다고 했다"며 황당했던 마음을 드러냈다.

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그러면서도 윤하정은 "결혼식 전에 버진로드는 신랑과 신부가 걷기 전에는 이용하지 말라고 공지해야 했다"며 "아니면 펜스를 쳐놔야 했는데 그러지 않아 이런 상황이 발생한 것 같아 아쉽다"고 자책했다.

윤하정은 영상에서 해당 커플의 신원을 밝히지 않았다. 다만 온라인상에서는 과거 윤하정의 결혼식에서 버진로드를 걷는 영상을 공개한 '솔로지옥3' 출연자 이관희와 유시은이 아니냐는 추측이 나왔다.

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이관희와 유시은이 올린 영상은 처음 공개됐을 당시에도 신부보다 먼저 결혼식 현장을 공개한 점과 다른 사람의 결혼식장에서 부적절한 행동을 했다는 비판이 제기된 바 있다. 현재 해당 영상은 삭제된 상태다.

일부 네티즌들은 "신랑과 신부가 걸을 길을 먼저 걷는 것은 이해하기 어렵다", "버진로드가 개방돼 있어도 하객이 먼저 걷지 않는 것은 암묵적인 예의 아니냐", "남의 결혼식에서 상황극을 한 것은 부적절하다" 등의 반응을 보였다.

반면 일각에서는 결혼식에 참석한 지인에 관한 일을 공개적으로 언급하기보다 당사자에게 직접 연락해 문제를 풀었어야 한다는 의견도 나왔다.

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한편 윤하정과 이관희, 유시은은 2023년 공개된 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 방송 당시 이관희와 유시은은 서로를 최종 선택하지 않았으나 방송이 끝난 뒤 인연을 이어오다 지난 7월 연인 사이임을 공식 발표했다. 윤하정은 지난 10월 비연예인 연인과 결혼했다.