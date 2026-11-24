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[스포츠조선 안소윤 기자] 음주운전 사고를 낸 배우 고경표가 경찰에 출석해 피의자 조사를 받았다.

고경표는 지난 23일 서울 마포경찰서에 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석했다.

이날 정장 차림으로 포토라인에 선 고경표는 "그동안 여러분께 많은 사랑을 받았는데 정말 무책임한 모습이었다"며 "죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없다. 정말 죄송하다"고 고개를 숙였다.

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사고 당시 음주량에 대해서는 "많이 마신 걸로 기억한다"며 "조사에 성실하게 임하겠다"고 밝혔다. 대리운전 기사를 부르지 않은 이유에 대해서는 "조사 과정에서 말씀드리겠다"며 말을 아꼈다. 사고로 부상을 입은 60대 직원에게도 "직접 만나 사죄드렸다"며 "오히려 저를 걱정해 주시는 모습에 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 거듭 사과했다.

또 사고 직후 자신의 차량을 먼저 살피는 모습이 CCTV에 포착된 것과 관련해서는 "당시 경황이 없는 상황이었으며, 다른 의도는 없었다"고 해명했다.

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고경표는 약 1시간 40분간 경찰 조사를 마친 뒤, 현재 출연 중인 프로그램 제작진에게도 사과의 뜻을 전했다. 그는 "저를 믿어주셨을 분들께 되돌릴 수 없는 무책임한 모습을 보여드려 정말 죄송하다"고 밝혔다. 팬들에게도 "보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드린 것에 대해 정말 죄송하다"고 전했다.

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한편 고경표는 지난 14일 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 차량을 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 음주측정 결과 혈중알코올농도는 면허취소 수치였다. 고경표는 "사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 취하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"고 활동중단을 선언했다.

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경찰은 고경표에게 음주운전 혐의 외에 교통사고처리특례법 위반(치상) 혐의 적용을 검토 중이다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com