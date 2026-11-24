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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이민정이 그룹 엑스러브(XLOV) 루이와 자매 같은 비주얼을 뽐냈다.

24일 이민정은 자신의 SNS에 "루이 동생^^ 오늘 오후에 MJ 유튜브에서 만나요!!!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이민정과 루이가 다정하게 얼굴을 맞댄 채 네 컷 사진을 촬영하는 모습이 담겼다.

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두 사람은 귀여운 캐릭터 머리띠를 착용한 채 꽃받침 포즈를 취하는가 하면, 입술을 내밀고 윙크를 하는 등 장난기 가득한 매력을 발산했다.

특히 눈길을 끈 것은 친자매라고 해도 믿을 법한 두 사람의 비주얼이다. 이민정의 또렷한 이목구비와 루이의 화려하면서도 중성적인 미모가 어우러지며 성별을 뛰어넘는 비주얼 케미를 완성했다.

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두 아이의 엄마인 이민정 역시 아이돌 못지않은 동안 미모를 자랑해 감탄을 자아냈다.

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이를 본 네티즌들은 "두 사람 모두 너무 예쁘다", "민정 언니 너무 예뻐요", "네일도 너무 예쁘다" 등의 반응을 보였다.

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루이가 속한 엑스러브는 젠더리스 콘셉트를 내세운 4인조 보이그룹으로, 성별의 경계를 허무는 스타일링과 독보적인 비주얼로 주목받고 있다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com