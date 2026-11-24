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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 아이브 장원영이 멤버들과의 불화설을 무색하게 하는 행동으로 눈길을 끌고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫 행사에 참석한 장원영의 모습이 담긴 영상이 확산했다.

아이브는 지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에 완전체로 참석했다. 이날 멤버들은 브라운과 블랙 계열의 드레스를 차려입고 레드카펫에 등장했다.

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당시 야외 레드카펫 현장에는 멤버들의 머리카락이 크게 흩날릴 정도로 거센 바람이 불었다. 이동하던 가을의 드레스 뒷자락 역시 바람에 들춰지면서 자칫 노출 사고로 이어질 수 있는 상황이 벌어졌다.

이를 알아챈 장원영은 곧바로 손을 뻗어 가을의 치맛자락을 눌러줬다. 별다른 말이나 행동으로 티를 내지도 않은 채 자연스럽게 멤버를 챙기며 발걸음을 옮겼다.

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해당 영상은 한 해외 팬 계정이 '사람들이 잘 보지 않는 원영의 모습'이라는 취지의 글과 함께 공개하면서 퍼졌다. 일본 팬들 사이에서도 장원영의 자연스러운 배려에 호의적인 반응이 이어졌다.

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이날은 장원영과 안유진의 레드카펫 포즈를 두고 갑론을박이 벌어졌던 터라 더욱 눈길을 끈다.

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앞서 두 사람은 아이브 단체 포토타임에서 다른 멤버들과 달리 몸을 옆으로 틀어 각자의 실루엣을 강조하는 포즈를 취했다. 이를 두고 일부 누리꾼들은 멤버들과의 조화가 부족했다고 지적했고 일각에서는 멤버 간 불화 가능성까지 거론했다.

단체 사진 속 찰나의 모습만으로 멤버들과의 관계를 둘러싼 여러 해석이 나왔지만 포토타임 밖에서 포착된 장원영의 행동은 사뭇 달랐다. 카메라를 의식하지 않은 채 가을을 챙기는 모습이 공개되면서 앞선 불화설을 바라보는 시선에도 관심이 모인다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com