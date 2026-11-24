사진=판타지오

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이세영이 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)를 통해 인생 캐릭터를 추가했다.

이세영은 '재혼 황후'에서 사랑스러우면서도 얄미운 라스타 역을 맡아 첫 로맨스 판타지 장르에 도전, 캐릭터가 지닌 양면성을 세밀하게 풀어내며 전 세계 시청자들을 사로잡고 있다.

7~8회에서는 라스타에게 아이가 있다는 사실이 알바니(정영주) 가문에 알려지며 긴장감을 더했다. 라스타의 거짓말로 나비에(신민아)의 오빠 코샤르(하도권)가 황실에서 쫓겨나면서 황후와 소비에슈(주지훈) 사이에 갈등이 격화되기도 했다. 말미에는 나비에와 이혼을 결심한 소비에슈의 결정에 환희에 찬 라스타의 모습이 그려지며, 마지막까지 단 2회만을 남겨둔 이야기가 어떻게 흘러갈지 궁금증을 높였다.

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이세영은 점점 커져가는 라스타의 욕망과 그 이면에 자리한 불안감까지, 인물의 복합적인 심리를 유연하게 표현하며 극의 몰입을 극대화했다. 특히 기존의 단아하고 청순한 이미지를 과감히 탈피, 순진무구한 얼굴 뒤 숨겨진 광기로 이전에 보지 못했던 색다른 매력을 선보이며 '이세영 표 악역'을 탄생시켰다.

사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

이세영은 종영을 앞두고 "'재혼 황후'와 라스타를 응원해 주시고 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"라며 "작품을 통해 이전에는 경험한 적 없던 새로운 세계관과 캐릭터를 만날 수 있어서 너무나 소중한 시간이었다. 라스타는 여러분 덕분에 행복했다. 덕분에 새로운 세계관으로의 여행이 좋은 기억으로 남을 것 같다. 다시 한번 감사하다"라고 애틋한 마음을 전했다.

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이렇듯 매 작품 파격적인 연기 변신에 나서며 대중의 뜨거운 관심을 받고 있는 이세영. 다음에는 또 어떤 모습을 보여줄지 기다려진다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com