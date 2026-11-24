사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 만취 음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 경찰에 출석해 눈물로 고개를 숙인 가운데, 그의 사과 태도를 두고 온라인상에서 동정론과 비판 여론이 정면으로 충돌하고 있다.

고경표는 사고 발생 9일 만인 23일 오후 6시 50분쯤 서울 마포경찰서에 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 출석해 약 1시간 40분 동안 조사를 받고 귀가했다.

검은 정장 차림으로 취재진 앞에 선 고경표는 입술이 터서 찢어진 채 초점 잃은 눈빛으로 연신 눈물을 참는 모습을 보였다.

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조사 전후 두 차례 포토라인에 선 그는 약 3분가량의 짧은 발언 동안 '죄송'이라는 단어만 아홉 번 반복하며 허리를 90도로 숙였다.

경찰서 진입 전 그는 "많은 사랑과 관심을 받았는데 무책임한 모습을 보여 죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없다"라고 고개를 숙였다.

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음주량과 대리운전을 부르지 않은 이유에 대해서는 "많이 마신 걸로 기억한다. 따로 소명할 것은 없고 저지른 잘못에 대해 성실히 말씀드리겠다"라고 울먹였다.

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사고로 경상을 입은 환경미화원에게는 "직접 만나 사죄드렸다. 되려 저를 걱정해 주시는 모습에 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"라며 울먹였다.

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조사를 마친 뒤에는 사고 직후 자신의 차량을 먼저 확인했다는 지적에 대해 "경황을 살펴보던 중이었을 뿐 다른 이유는 없었다"라고 해명했다.

또한 자신의 사고로 추가 편집을 감행한 예능 제작진과 팬들을 향해 "믿어주셨을 뿐인데 되돌릴 수 없는 잘못을 저질렀다"라며 손으로 눈물을 가린 채 현장을 떠났다.

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고경표의 이 같은 태도가 전해지자 일부 누리꾼들 사이에서는 "음주운전 연예인 중 가장 죄송한 표정이다", "저 정도 떨림이면 연기일 수가 없다", "입술까지 뜯겨 피가 난 걸 보니 진정성이 보인다"라며 안타까움과 동정론을 내비쳤다.

반면 이를 향한 반박도 거세다. 다수의 네티즌은 "음주운전은 실수가 아닌 중범죄일 뿐", "진심이 느껴진다는 댓글이 소름 돋는다. 쉽게 용서받을 일이 아니다"라며 섣부른 동정 여론을 강하게 경계했다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 면허취소 수준(혈중알코올농도 0.08% 이상)의 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받아 환경미화원 1명을 다치게 했다. 논란 다음 날 그는 SNS를 통해 잘못을 시인하고 예정된 모든 활동 중단을 선언했다.

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narusi@sportschosun.com