사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 베트남 미인대회 우승자가 동료 비하 발언이 담긴 단체 대화방 유출에 이어 주최 측과의 갈등에 휩싸이면서 왕관을 박탈당했다. 우승한 지 불과 47일 만이다.

베트남넷 등 현지 매체들에 따르면 미스 유니버스 베트남 2026 조직위원회는 응우옌 꾸인 아인(27)의 우승 자격과 왕관을 공식 취소한다고 발표했다. 대회 운영사인 파이브식스 엔터테인먼트는 관련 합의 사항과 우승 이후 발생한 일련의 문제를 검토한 끝에 이같이 결정했다고 밝혔다. 하노이 출신 모델인 꾸인 아인은 지난 10월 2일 베트남 하이퐁에서 열린 대회 결선에서 우승했다. 그러나 왕관을 쓴 지 열흘 만인 10월 12일 사적인 단체 대화방 내용이 온라인에 유출되면서 논란이 시작됐다.

공개된 대화에는 꾸인 아인과 1위 입상자인 찐 미 아인이 다른 참가자와 대회 관계자, 베트남 연예계 유명 인사 등을 비하하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 논란이 일자 두 사람은 소셜미디어를 통해 사과했다.

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꾸인 아인은 10월 13일 발표한 사과문에서 왕관을 쓴 사람으로서 말과 행동에 더욱 신중했어야 했다며 자신의 잘못을 인정했다.

이후 조직위원회는 꾸인 아인에게는 6개월간 미스 유니버스 베트남 명의의 무대 공연 활동을 금지하는 조치를 내렸으며, 찐 미 아인에게는 3개월간 활동 정지 처분을 내렸다. 당시에는 우승 자격을 유지한 것이다.

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그런데 이후 주최 측과의 갈등이 이어지면서 결국 왕관까지 잃게 됐다.

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파이브식스 측에 따르면 꾸인 아인은 왕관 박탈 결정이 내려지기 며칠 전 정신건강 문제로 휴식과 치료가 필요하다는 입장을 전달했다. 이 때문에 기존에 약속한 매니지먼트 계약에 서명하기 어렵다는 뜻도 밝혔다.

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그러나 활동 정지 기간임에도 꾸인 아인이 사전 승인 없이 유료 행사 섭외를 수락하고 외부 행사에 참석했다고 조직위는 주장했다.

결국 조직위는 관련 합의와 계약상 책임을 이행하지 않은 점 등을 이유로 11월 18일 자로 꾸인 아인의 미스 유니버스 베트남 2026 우승 자격을 공식 취소했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com