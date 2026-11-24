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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김혜윤이 30대에 접어든 뒤 달라진 생활 습관을 공개했다. 특히 숙면을 위해 베개부터 수면 안대, 귀마개까지 꼼꼼하게 챙기는 남다른 면모를 드러내 눈길을 끌었다.

23일 김혜윤의 소속사 아티스트컴퍼니 공식 유튜브 채널에는 '김혜윤 | 혜윤 찐템. 궁금했던 혜피엔딩 소리질러 라우럴'라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상 속에는 김혜윤이 여행 가방 속 필수품을 직접 소개하는 모습이 담겼다.

이날 김혜윤은 여행을 떠날 때마다 빠뜨리지 않고 챙기는 물건들을 하나씩 꺼내며 자신만의 여행 준비 노하우를 전했다. 그중 가장 먼저 등장한 물건은 다름 아닌 베개였다.

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김혜윤은 "목이 조금이라도 불편하면 잠을 잘 못 자는 편"이라며 여행지에서도 평소 사용하는 베개를 챙긴다고 밝혔다. 낯선 장소에서도 편안하게 잠들기 위해 가볍고 휴대하기 좋은 베개를 따로 준비한다는 것. 장소가 바뀌면 잠자리에 쉽게 적응하지 못하는 만큼 숙면을 위한 자신만의 방법을 갖추고 있었다.

이어 독특한 모양의 수면 안대도 공개했다. 김혜윤은 안대의 특징을 설명하며 "조금 무게가 있다. 눈이 스르르 감기면서 적당한 무게감과 따뜻함을 느낄 수 있다. 완전 푹 잘 잔다"라고 만족감을 드러냈다. 단순히 빛을 차단하는 것을 넘어 적당한 무게감과 온기로 편안한 잠자리를 만들어 주는 제품이라는 설명이다.

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수면용 귀마개 역시 김혜윤의 여행 가방에서 빠지지 않는 필수품이었다. 해당 제품은 무려 72,500원. 그는 "수면용이다. 말랑말랑해서 귀에 거슬리는 것이 없다. 아픈 것도 없다"라고 전했다.

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김혜윤은 구매 이유에 대해 "새로운 공간에서 잘 때 초반에 잠들 때 깊게 못 드는 경우가 있다. 무드등 같은 걸 꼭 켜놓고 잠이 든다. 에어팟을 꽂고 잔 적이 있는데 바로 기절하더라. 내가 소리에 예민한 편이란 걸 느꼈다"라고 말했다.

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특히 김혜윤은 나이가 들면서 수면의 중요성을 더욱 크게 느끼게 됐다고 고백했다. 그는 "원래 안 그랬는데 30대가 넘으면서 수면에 진심이 됐다. 수면의 질을 굉장히 중요시한다. 그래서 여행하고 외부에서 숙박해야 하는 일이 생겼을 때 찾게 되더라"라고 덧붙였다.

이처럼 김혜윤은 여행지에서도 편안한 잠자리를 위해 다양한 아이템을 챙기는 세심한 모습을 보였다. 바쁜 일정 속에서도 수면의 질을 중요하게 생각하는 그의 일상적인 면모가 친근함을 더했다.

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한편 1996년생인 김혜윤은 드라마 'SKY 캐슬', '어쩌다 발견한 하루', '선재 업고 튀어' 등에 출연하며 대중의 사랑을 받았다. 특히 '선재 업고 튀어'를 통해 국내외에서 큰 주목을 받으며 대세 배우로 자리매김했다. 현재 SBS 드라마 '굿파트너2'에 출연 중이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com