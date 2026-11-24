사진=SBS '생활의달인'

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[스포츠조선 김영록 기자] '붕어빵 차은우'는 외모만큼이나 그 정체가 대반전이었다.

23일 SBS '생활의 달인'에서는 경기도 광명시 철산동에서 붕어빵 노점을 운영하는 '붕어빵 차은우' 이재진씨가 출연했다.

연예인급 수려한 비주얼 덕분에 입소문을 타면서 1~2시간 웨이팅이 있을 만큼 긴 줄을 서는 진풍경이 펼쳐지고 있다.

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그런데 알고 보니 이력부터 남달랐다. 변호사인 아버지 밑에서 자란 이재진 씨는 현재 명문대학교 연극영화과에 재학 중인 대학생. 부모의 반대에도 직접 몸으로 부딪치며 노동의 가치를 경험하고 싶다는 생각에 붕어빵 장사를 시작했다. 남들이 부러워할 만한 배경보다 스스로 땀 흘려 돈을 버는 경험을 택한 것.

외모만 화제가 된 것도 아니다. 붕어빵 맛에도 확실한 경쟁력이 있었다. 효창공원 인근 유명 붕어빵 맛집을 찾아가 정식으로 기술을 배웠고, 어느덧 장사 경력만 2년이 넘었다.

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팥을 아낌없이 채우는 것은 물론 반죽을 한 번 더해 밀도를 높이는 것이 비결. 덕분에 상온에 오래 두어도 쉽게 눅눅해지지 않는 바삭한 식감을 완성했다. 외모로 손님을 불러모았다면, 결국 맛으로 발길을 붙잡은 셈이다.

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갑작스럽게 몰려든 인파에 하루 영업을 쉬어가기도 했지만, 이튿날 곧바로 판매를 재개했다. 자신을 기다리는 손님들과의 약속을 지키기 위해서다.

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연예계 데뷔 가능성까지 거론되고 있다. 빛나는 외모에 명문대 연극영화과라는 이력까지 알려지면서 트로트 오디션 프로그램 출연설도 불거진 것. 하지만 정작 이재진 씨의 생각은 달랐다. 그는 "제의만 들어왔다. 붕어빵 구워야지 노래를 언제 부르냐"며 당분간 붕어빵 장사에 집중하겠다는 소신을 밝혔다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com