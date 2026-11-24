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[스포츠조선 조윤선 기자] 강재준이 아내 이은형에게도 말하지 못할 만큼 힘든 시기에 절친 양세찬에게 1억 원을 빌렸다고 고백했다.

24일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 '절친 테스트가 필요 없는 옥탑방 애착 동생과의 찐우정'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 강재준과 허경환은 "절친들에게 얼마까지 돈을 빌려줄 수 있느냐"는 질문을 받았다.

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평소 양세찬과 각별한 사이인 강재준은 "테스트할 게 없는 게 내가 최근에 힘들 때 양세찬이 먼저 '형, 돈 좀 빌려줄까?'라고 이야기했다. 1억을 바로 쏴줬다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

양세찬은 "그때 재준이 형과 통화를 많이 해서 형의 재정 상태를 어느 정도 알게 됐다"며 당시 상황을 설명했다.

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이어 "형이 자신의 치부까지 다 이야기하는 스타일인데 상황이 너무 좋지 않았다. (이)은형 누나에게도 말하지 못하는 상황이었다"며 강재준에게 선뜻 거액을 빌려준 이유를 밝혔다.

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그런가 하면 주우재는 "나도 경환이 형이라면 1억~2억 원까지 가능하다"며 허경환을 향한 의리를 드러냈다.

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그러나 허경환은 같은 질문을 받자 주우재에게 "너 지금 자가니?"라고 되물으며 재정 상태부터 확인했다. 이에 김종국은 "지금 담보를 확인하는 거냐"고 지적해 웃음을 안겼다.

허경환은 "돈 때문에 사이가 틀어질 수도 있으니까 서로 생각해야 한다"면서도 "우재가 정말 진심으로 부탁한다면 2억 원까지는 가능할 것 같다"고 말했다.

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그러자 주우재는 "돈을 빌려준 뒤 낌새가 좋지 않다 싶으면 재석이 형에게 이야기하면 된다"고 너스레를 떨었다. 이를 들은 허경환은 곧바로 "그분한테는 아니 되오"라고 만류해 웃음을 더했다.