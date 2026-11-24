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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하정우와 차정원이 결혼을 20여일 앞두고 청첩장을 공개한 가운데 차정원의 SNS에는 결혼 소식 대신 광고 게시물이 올라와 일부 팬들이 아쉬움을 드러냈다.

하정우와 차정원은 오는 12월 13일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 두 사람은 최근 가까운 지인들에게 청첩장을 전달하며 본격적인 결혼 준비에 나섰다.

공개된 청첩장에는 두 사람의 활동명 대신 본명인 김성훈과 차미영이 나란히 적혔다. 여느 예비부부와 달리 웨딩 화보도 담지 않았다.

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두 사람은 "열 번째 함께 맞이하는 겨울. 마침내 평생을 약속하려 합니다. 저희의 새로운 시작을 함께 해주세요"라는 글귀로 오랜 인연을 드러냈다. 당초 6년가량 교제한 것으로 알려졌으나 그보다 훨씬 오래전부터 인연을 이어온 것으로 보인다.

두 사람은 축하 화환을 정중히 사양하는 한편 하객들에게 결혼식 현장에서 촬영한 사진과 영상을 SNS에 게재하지 말아 달라는 당부도 전했다.

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청첩장이 공개된 당일 차정원이 자신의 개인 계정에 올린 게시물에도 이목이 쏠렸다. 결혼에 관한 언급 없이 명품 브랜드 가방을 착용한 광고 사진을 게재한 것. 이에 한 팬은 "유튜브 잘 보고 있는 가든이(구독자 애칭) 결혼 소식은 전해주셨으면 좋았을 텐데. 광고글만 올라오고 넘 소통하는 느낌이 안 들어서 슬프다"며 서운한 마음을 내비쳤다.

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앞서 11살 차이인 하정우와 차정원은 지난 2월 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 불거진 7월 결혼설에 대해서는 선을 그었지만 공개 열애 8개월 만인 지난 10월 결혼을 공식화했다.

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하정우는 열애 인정 이후 공식석상에서 차정원을 향한 애정을 드러내는가 하면 차정원의 촬영장에 커피차를 보내며 공개적인 응원을 이어왔다.

한편 하정우는 현재 영화 '내부자들: 악인들의 탄생'을 촬영 중이다. 차정원은 배우 겸 패션 인플루언서로 활동하고 있다. 두 사람의 결혼식은 비공개로 진행될 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com