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이미지 출처=강승원 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1 출연 셰프들이 트리플스타의 결혼식에 한자리에 모였다. 시즌1 심사위원이었던 백종원과 안성재를 비롯해 정지선, 나폴리 맛피아, 윤남노, 철가방 요리사 등 출연 셰프들이 참석해 반가움을 안겼다. 특히 '흑백요리사' 시즌3 공개를 앞두고 시즌1 주역들이 다시 모였다는 점에서 관심이 쏠렸다.

트리플스타(본명 강승원)는 지난 21일 자신의 인스타그램에 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 "어느 순간에도 따뜻한 봄기운처럼 묵묵히 곁을 지켜주고, 부족한 저를 감싸 안아준 사람과 평생을 함께하기로 했다"며 예비 신부를 향한 애정을 드러냈다. 이어 "든든한 나무처럼 기댈 수 있는 안식처가 되어준 고마운 사람"이라고 소개했으며, 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 조용히 치렀다고 밝혔다. 지난 23일에는 SNS에 결혼식 현장 사진을 공개하며 "축복해주신 모든 분 진심으로 감사하다. 행복하게 잘 살겠다. 악플은 정중히 사양하겠다"고 소감을 전했다.

결혼식 사진에서는 안성재의 달라진 외모도 화제가 됐다. 안성재는 최근 SNS에 공개한 사진 등에서 이전보다 수척해진 모습으로 관심을 모았으며, 이번 결혼식에서도 모습을 드러냈다. 그는 지난해 모수 서울의 영업을 종료한 뒤 재정비를 거쳐 올해 3월 이태원에 모수 서울을 재개장했으며, 현재 레스토랑 운영과 방송 활동을 이어가고 있다. 백종원 역시 더본코리아를 둘러싼 각종 논란 이후 방송 및 사업 행보에 관심이 이어지고 있다.

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한편 넷플릭스는 '흑백요리사' 시즌3 제작을 발표했으며, 새 시즌은 기존 개인전 중심의 대결에서 벗어나 식당 단위 4인 팀 대결을 선보일 예정이다. 시즌3는 2027년 공개를 목표로 제작 중이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com