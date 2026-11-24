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스마일게이트가 'Anime X Game Festival 2026(AGF 2026)'에서 '카오스 제로 나이트메어'와 '미래시: 보이지 않는 미래'를 앞세워 이용자 접점 확대에 나선다.

스마일게이트는 12월 4일부터 6일까지 일산 킨텍스 제1전시장 A11 구역에서 두 게임의 단독 부스를 운영하고, 공연과 참여형 이벤트, 굿즈 판매 등 다양한 현장 프로그램을 선보인다고 24일 밝혔다.

'카오스 제로 나이트메어'(카제나)는 지난 10월부터 이어온 1주년 기념 행사 '악몽제'의 마지막을 장식한다. 메인 무대에서는 DJ 'ESAI'의 공연과 이용자·개발진 소통 행사가 매일 진행된다. 5일에는 유명 작곡가 'Mitsukiyo'가 처음으로 AGF 무대에 올라 DJ 공연을 펼친다.

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4일에는 마술쇼와 성우 라이브 더빙 이벤트가 열리며, 5일과 6일에는 뮤직 크리에이터 '도비비'와 'CielA'의 OST 밴드 공연이 이어진다. 코스어와 함께 응원 안무를 배우는 '오타게 배우기 타임!', 무대 위에서 MC와 미니게임을 펼치는 'MC를 이겨라' 등 참여형 프로그램도 마련됐다. 굿즈 스토어에서는 장패드, 아크릴 스탠드, 응원봉 등을 판매한다.

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'미래시: 보이지 않는 미래' 부스는 T자형 런웨이와 대형 LED를 활용해 코스어와 관람객의 거리를 좁히는 데 초점을 맞췄다. 'Sithle', 'Nene', 'Natsume', 'yuri', '설화' 등 국내외 코스어 8명이 게임 캐릭터로 변신해 무대를 꾸민다.

공식 X 채널 팔로우와 사전예약 등 부스 미션을 완료한 이용자에게는 코스어와 무대 위에서 1분간 단독으로 만날 수 있는 '사인회 데이트' 참여 기회도 주어진다. 선착순으로 진행된다.

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방문객 전원에게 특별 리플릿을 증정하며, 스탬프 랠리를 통해 캐릭터 캔배지와 새해 행운키링을 제공한다. 키오스크 캐릭터 선정 이벤트에서는 추첨을 통해 '닌텐도 스위치 2', 'Pulsar 커스텀 디자인 키보드 및 마우스 세트', 캐릭터 담요 등 경품을 지급한다. 굿즈 전시 공간에서는 출시 예정 상품과 브랜드 협업 굿즈를 선보이며, 굿스마일 컴퍼니와의 '넨도로이드' 협업 소식도 공개할 예정이다.

이번 AGF에서 스마일게이트는 두 게임의 개별 콘텐츠를 넘어 공연과 코스프레, 이용자 참여 이벤트, 굿즈를 결합한 현장 경험에 무게를 뒀다. 서브컬처 이용자들이 게임 콘텐츠뿐 아니라 캐릭터와 관련된 다양한 경험을 소비하는 만큼, 오프라인 행사를 통한 팬덤 확대 전략이 어떤 성과로 이어질지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com