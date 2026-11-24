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[스포츠조선 조윤선 기자] 에이핑크 출신 배우 손나은이 최근 모친상을 당한 가운데 어머니를 향한 그리움이 담긴 글을 공유해 먹먹함을 자아냈다.

손나은은 23일 어머니에 관한 내용이 담긴 한 게시물을 공유했다.

해당 게시물에는 "살다 보면 내 삶이 무너지는 것 같은 순간이 있다. 아무리 애써도 버티기 힘들고, 상처받은 마음을 어디에도 기댈 수 없을 때가 있다. 그런데 돌아보면 내가 무너지지 않았던 이유는 언제나 나를 붙잡아 준 엄마가 있었기 때문이다"라는 글이 담겼다.

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이어 "내가 보지 못한 곳에서 나를 지켜 주고, 내가 아픈 곳을 말없이 어루만져 주고, 자신이 힘든 순간에도 나부터 걱정했던 사람"이라며 엄마의 사랑을 되새겼다.

또 "어릴 때는 엄마가 내 세상의 전부였는데, 어른이 되고 나서야 알게 된다. 엄마는 자신의 삶을 조금씩 내주며 내 세상을 지켜 주고 있었다는 것을. 엄마가 있는 곳이 언제나 내 집이었다"고 적혀 있어 뭉클함을 안겼다.

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이와 함께 자식을 지탱하는 큰 나무가 되고 상처를 보듬으며, 자신이 가진 것을 기꺼이 내어주는 엄마의 모습을 표현한 일러스트도 공개돼 먹먹함을 더했다.

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앞서 손나은은 지난달 17일 모친상을 당했다.

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과거 손나은은 MBC '라디오스타'에 출연해 "엄마랑 모든 이야기를 다 한다. '마마걸'이라고 할 정도로 엄마가 제일 친한 친구"라며 어머니와의 각별한 관계를 드러낸 바 있다. SNS를 통해서도 어머니와 함께한 일상을 공개해 왔던 만큼 안타까움을 더하고 있다.

한편 손나은은 2011년 에이핑크 멤버로 데뷔했으며, 2022년 팀을 탈퇴한 뒤 배우로 활동하고 있다.