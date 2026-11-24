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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 서경석이 최근 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 의혹이 사회적 파장을 일으킨 가운데 자신의 한국사능력검정시험 만점 성적도 의심받았다고 털어놨다.

24일 방송된 MBC 표준FM '여성시대 양희은, 김일중입니다'에는 코미디언 서경석과 조혜련이 출연해 이야기를 나눴다.

이날 IQ 146의 서울대학교 출신으로 알려진 서경석은 공인중개사 시험에 도전한 청취자의 사연을 듣고 자신의 합격 당시를 떠올렸다.

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서경석은 "공인중개사 시험 합격 발표 날 양희은 누님에게 손 좀 잡아달라고 했다. 너무 떨려서 그랬다"며 "시험이 진짜 어렵다. 합격해서 누님이 '장하다'고 같이 기뻐해 주셨다"고 회상했다.

공인중개사 시험에 이어 한국사능력검정시험에서도 만점을 받은 서경석. 이에 김일중은 "안경 안 써서 다행이에요"라고 너스레를 떨었다. 최근 불거진 AI 활용 시험 부정행위 의혹을 간접적으로 언급한 것으로 풀이된다.

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그러자 서경석 역시 "제 만점도 조금 의심하시더라"고 털어놨고, 양희은은 곧바로 "아니다. 우리가 증인인데"라며 서경석을 두둔했다.

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앞서 최근 법학적성시험(LEET) 전 영역 만점으로 주목받았던 이진우 씨가 AI를 활용한 부정행위 의혹에 휩싸이면서 스마트 안경 등 첨단기기를 이용한 시험 부정행위 가능성이 사회적 화두로 떠올랐다. 이씨는 의혹을 해소하기 위해 공개 검증을 예고했으나 지난 19일 숨진 채 발견됐다. 해당 부정행위 의혹은 사실로 확인되지 않았다.

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이러한 가운데 각종 시험에서 뛰어난 성적을 거둔 서경석까지 때아닌 의심을 받았다는 일화가 눈길을 끌었다.

한편 서경석은 서울대학교 불어불문학과 출신으로, 연예계 활동과 공부를 병행하며 공인중개사 시험에 합격한 데 이어 한국사능력검정시험에서도 만점을 받아 화제를 모았다.

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olzllovely@sportschosun.com