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플레이링스가 이세계(異世界)와 여자대학교라는 독특한 설정을 앞세운 신작 모바일게임으로 국내 서브컬처 시장 공략에 나선다.

플레이링스는 신작 모바일게임 '소울시프트 리:본(SOULSHIFT RE:BORN, 이하 소울시프트)'을 한국과 일본, 대만 등 3개국에 출시했다고 24일 밝혔다.

'소울시프트'는 이세계에 소환된 남학생이 루나여자대학교의 여대생이 된다는 설정을 바탕으로, 다양한 학생들과 함께 학교에 출몰하는 몬스터를 처치하며 성장하는 게임이다. 여자대학교에 소환된 남학생이라는 이색적인 소재에 캐릭터 수집과 육성, 자동 전투, 방치형 성장 요소를 결합했다.

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게임의 주요 스토리는 일러스트형 웹툰으로 풀어낸다. 경호학과, 항공서비스학과, 종교학과 등 다양한 전공을 가진 캐릭터부터 검도 특기생, 재벌 2세 등 각기 다른 배경을 지닌 여대생들이 등장한다. 캐릭터 간 관계와 사건을 웹툰 형식으로 보여주면서 게임의 서사와 인물 개성을 전달하는 방식이다.

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메인 스토리 외에도 20여 명의 캐릭터와 호감도를 쌓으며 이야기를 전개하는 기숙사 모드가 마련됐다. 이용자의 선택에 따라 서로 다른 결과를 경험할 수 있으며, 무한 및 시련 스테이지와 아레나 등 전투 콘텐츠도 즐길 수 있다.

오선호 플레이링스 대표는 "남학생 시선의 여자대학교라는 관점과 공간을 통해 유쾌하고 부담 없이 즐길 수 있는 서브컬처풍 수집·육성·배틀 게임"이라며 "탄탄한 줄거리의 웹툰 속 주인공이 된 듯한 이색적인 경험을 즐길 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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위메이드플레이 자회사인 플레이링스가 국내 시장에 신작을 선보이는 것은 9년 만이다. 국내에서는 '애니팡 맞고'로, 해외에서는 '락앤캐시'와 '슬롯메이트' 등으로 알려진 플레이링스는 이번 '소울시프트'를 통해 기존 캐주얼 게임 중심에서 새로운 장르로 영역을 넓힌다. 게임은 구글플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com