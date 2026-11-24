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넥슨의 '메이플스토리' IP를 활용한 오프라인 방탈출 카페가 누적 체험객 1만명을 돌파하며 인기를 이어가고 있다.

넥슨은 이상크리에이티브, 우니꼬 코리아, 핫웍스와 협업해 운영 중인 방탈출 카페 '메이플스토리 이스케이프(MAPLESTORY ESCAPE)'의 누적 체험객이 1만명을 넘어섰다고 24일 밝혔다.

지난 9월 21일 서울 홍익대학교 정문 앞에 문을 연 '메이플스토리 이스케이프'는 게임 속 세계관과 주요 지역을 방탈출 콘텐츠로 구현한 공간이다. '메이플스토리'의 인지도에 게임 속 설정을 현실 공간에서 직접 경험할 수 있는 콘텐츠를 더하면서 개장 이후 꾸준히 방문객을 끌어모으고 있다.

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현재 운영중인 테마는 총 5개다. 스릴러 장르의 '커닝시티, 사라진 사람들', 아케이드 장르의 '도전! 무릉도장!', 스푸키 장르의 '헌티드 맨션으로 초대합니다', 잠입 장르의 '에델슈타인 더 비기닝', 협동 장르의 '뒤죽박죽 루디브리엄' 등 각기 다른 장르와 게임 속 지역을 접목해 다양한 체험을 제공한다. 테마별 탈출 성공 기록도 공식 홈페이지 랭킹을 통해 공개한다. 이용자들은 다른 파티의 기록과 자신의 기록을 비교하며 재도전에 나설 수 있어 기록 경쟁 요소도 갖췄다.

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방탈출 콘텐츠 외에 굿즈 스토어도 운영한다. 키링, 디오라마, 마그넷 등 이곳에서만 구매할 수 있는 콘셉트 상품을 판매하며, 방탈출에 참여한 이용자에게는 테마별 포스터 엽서 5종 중 1종을 증정한다. 5개 테마를 모두 체험하면 필름 키링도 추가로 받을 수 있다. 이용 요금은 1인당 2만 9000원이며, 테마별로 2~3인부터 최대 6인까지 참여할 수 있다. 예약은 매주 월요일 오전 10시 YES24에서 진행된다.

게임 IP를 활용한 오프라인 체험 콘텐츠가 단순 전시나 팝업스토어를 넘어 이용자가 직접 이야기에 참여하고 미션을 수행하는 형태로 확장되고 있는 가운데, '메이플스토리 이스케이프' 역시 게임의 세계관을 현실에서 경험하는 공간으로 새로운 재미를 주고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com