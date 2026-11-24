넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 이도가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

사진=유튜브 '짠한형'

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[스포츠조선 김영록 기자] "수능 때까진 바쁘니까, 종강 후에 일정이 맞으면 찾아뵙기로 했는데, 기다려주셔서 감사하다."

사회탐구 스타강사 이지영이 일타강사다운 품격을 뽐냈다.

23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연한 이지영은 출연 시기에 대해 "수능 강의 종강하고 나왔다"며 웃었다.

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이지영은 전교 1등을 놓치지 않았음에도 가난 때문에 놀림받던 자신의 불우했던 학창시절을 돌아보는 한편 공부를 잘한 비결에 대해 "할 수 있는 것은 노력 뿐이었다"고 강조했다.

이지영은 "정말 힘들었던 시간들도 있는데, 그 순간이 없었다면 나는 삶은 버텨나갈 수 있었을까 생각한다"고 회상하며 '신은 선물을 줄때 시련이라는 포장지에 싸서 주는데, 작은 선물은 작은 포장지에, 큰 선물은 큰 포장지에 싸서 준다'라는 말을 인생의 문장으로 꼽았다.

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또 "'선생님 덕분에 공부가 재미있어졌어요'라는 말을 들을 때 가장 행복하다. 공부를 싫어하는 학생들에게 내가 동기를 부여했을 때 정말 기분좋다"고 강조했다.

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한편 이 같은 이지영의 예능 출연 행보는 '진짜' 일타강사의 품격을 보여준다. 같은 '스타강사'라는 수식어를 달고 다녔지만, 일생일대의 도전인 수능을 앞둔 고3 수험생들을 2년 연속으로 내동댕이친 이도와 대조적인 모양새다.

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이도는 올해초부터 강의가 6개월 가량 지연됐고, 수능을 3주가량 앞둔 10월말에는 급기야 건강상의 이유로 한국지리, 세계지리 차후 강의 진행이 불가능함을 알렸다.

하지만 이후 넷플릭스 예능 '데블스플랜:데드 어게인(데블스플랜3)'에 출연하는가 하면, 개인 유튜브 채널도 개설하는 등 연예인에 가까운 행보를 보여 논란이 됐다.

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이도의 이같은 행보는 처음이 아니다. 이도는 지난해 6월에도 건강상 휴식을 알린 뒤 MBC '전지적 참견시점' 등에 출연했다.

수능 입시 강사가 2년 연속 자신의 강의를 제대로 마무리짓지 못한 것. 이같은 행보는 수험생들 사이에 알음알음 알려지다 '데블스플랜3' 제작발표회 직후 대폭발했다. 무책임한 행동, 학생들을 저버린 강사라는 비판이 폭주했다.

결국 이도는 자필 사과문을 통해 "가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었다. 변명의 여지가 없는 제 잘못이다. 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때만 약속드리겠다"고 밝히는 한편 '건강이 회복되기 전까지' 방송 및 개인 활동 중단을 선언했다. 해당 학원과의 계약도 해지된 것으로 알려졌다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com