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라이엇 게임즈가 미국 샌프란시스코 아시아미술관(AAM)이 소장하고 있는 14세기 고려불화 '아미타팔대보살도'의 보존처리를 지원한다. 민간 기부금으로 국외 소재 고려불화의 보존을 지원하는 첫 사례다.

라이엇 게임즈는 국가유산청 산하 국외소재문화유산재단과 함께 AAM 소장 '아미타팔대보살도'의 보존처리 프로젝트를 진행한다고 밝혔다. 이번 사업은 국외재단의 국외문화유산 보존·복원 지원사업의 일환으로, 라이엇 게임즈의 기부금을 통해 추진된다.

'아미타팔대보살도'는 극락정토를 다스리는 아미타불과 관세음보살, 대세지보살 등 여덟 보살을 함께 그린 불화다. 이번 보존처리 대상 작품은 높은 대좌에 결가부좌한 아미타여래를 중심으로 좌우에 여덟 보살을 배치한 형태로, 고려시대 아미타팔대보살 설법도상의 전형을 보여준다. 보살의 배치와 묘사, 문양과 천의 표현 등을 통해 14세기 작품으로 추정된다.

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고려불화 가운데 아미타팔대보살도는 국내 국립중앙박물관 소장본과 일본 송미사, 미국 AAM 소장본 등을 포함해 전세계적으로 10여 점만 남아 있을 정도로 희소성이 높다. AAM 소장본은 국제올림픽위원회(IOC) 위원장을 지낸 에이버리 브런디지가 수집한 뒤 1972년 미술관에 기증한 작품이다.

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이번 프로젝트는 조선시대 유물에 집중됐던 기존 국외 문화유산 보존 지원에서 고려시대 유산으로 범위를 넓혔다는 점에서도 의미가 있다. 고려불화 자체가 국내외에 남아 있는 수량이 적은 데다, 민간 기부를 통한 국외 소재 고려불화 보존 지원이 처음 이뤄지는 사례여서 문화유산 보호 활동의 새로운 영역으로 평가된다. 보존처리에는 약 2년이 걸릴 것으로 예상되며, 2028년 작업이 마무리되면 국내외 전시를 통해 일반에 공개될 예정이다.

조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표는 "게임을 향한 플레이어들의 애정이 수백 년의 시간을 뛰어넘어 14세기의 아름다운 유산에 다시 숨결을 불어넣었다"며 "우리 문화유산을 지키는 뜻깊은 행보에 함께 해주시는 플레이어들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

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라이엇 게임즈는 2012년부터 국가유산청과 협력해 한국 문화유산 보호 활동을 이어오고 있다. 지금까지 총 7차례 국외 문화유산 환수를 지원했으며, 조선시대 왕실 유물인 노부와 미국 펜실베니아대학 고고학·인류학박물관 소장 조선시대 의장기 보존처리 등에도 참여했다.

올해도 경복궁 무인발권기 교체와 방염복 상의 지원 등 문화유산 보호 활동을 이어가고 있다. 지난해에는 민간 기업 최초로 누적 문화유산 후원금 100억원을 넘어섰다. 이번 고려불화 보존 지원은 게임 이용자들의 참여로 이어진 문화유산 후원 활동이 또 다른 시대의 유산으로 확장됐다는 점에서 라이엇 게임즈의 장기적인 문화재 보호 행보를 보여주는 사례다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com