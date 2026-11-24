사진 출처='재혼 황후' 영상 캡처

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신민아와 이봉련이 '재혼 황후'에서 서로에게 힘이 되어주는 두 인물의 관계를 섬세하게 그려냈다.

동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 'K-로판' 신드롬을 일으키며 전 세계적인 인기를 이어가고 있다. 내일(25일) 대장정의 피날레를 앞둔 가운데, 황후로서의 책임과 기품을 잃지 않는 나비에(신민아)와 그의 가장 가까운 곳에서 함께하는 시녀장 엘리자(이봉련)의 각별한 관계가 글로벌 시청자들의 관심을 모으고 있다.

남편의 배신과 황실을 둘러싼 갈등 속에서도 나비에는 황후로서의 책무를 놓지 않고 강인하고 의연한 태도를 보여왔다. 그럼에도 오랜 시간 함께해 온 시녀장 엘리자 앞에서는 감춰둔 속마음을 내비치기도 한다. 엘리자 역시 나비에의 작은 감정 변화까지 세심하게 살피며 묵묵히 그의 곁을 지킨다. 황후와 시녀장이라는 관계를 넘어 서로를 깊이 이해하고 의지하는 두 사람의 모습은 냉혹한 황실 안에서 남다른 의미를 더한다.

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이들의 각별한 관계는 크고 작은 순간에서도 볼 수 있다. 엘리자는 나비에를 두고 별궁을 떠나려는 소비에슈(주지훈)를 붙잡으려 애원하는가 하면, 나비에의 오빠 코샤르 장군(하도권)이 돌아오자 오랜만에 웃음을 되찾은 나비에를 보며 제 일처럼 기뻐한다. 밤을 지새운 나비에의 지친 기색을 살피며 안타까워하는 장면에서도 나비에를 향한 진심 어린 마음이 고스란히 전해지기도 한다. 기쁜 순간에는 함께 웃고, 힘든 순간에는 누구보다 가까이에서 마음을 헤아리는 엘리자의 모습이 오랜 세월 쌓아온 두 사람의 깊은 정을 짐작게 했다.

엘리자의 진심은 황후를 향한 애틋함뿐 아니라 자신의 자리를 지키는 책임감에서도 드러난다. 라스타(이세영)의 돌발적인 행동에 감정이 앞서는 시녀들 사이에서 침착하게 상황을 다잡고, 나비에의 상심을 누구보다 안타까워하지만 서궁의 체통을 지키기 위해 단호한 태도를 유지한다. 나비에 역시 이러한 엘리자를 믿고 의지하며, 황후로서 쉽게 드러내지 못했던 인간적인 감정을 엘리자에게 내보이기도 한다. 서로의 상황을 누구보다 잘 이해하는 두 사람이 각자의 자리에서 역할을 다하며 황실의 혼란 속에서도 변함없는 관계를 이어가는 모습이 전 세계 시청자들에게 뭉클한 감동을 안기고 있다.

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이처럼 신민아와 이봉련은 절제된 감정 표현과 자연스러운 연기 호흡으로 나비에와 엘리자의 특별한 관계에 설득력을 더했다. 신민아는 황후의 위엄과 기품을 유지하면서도 엘리자 앞에서 드러나는 나비에의 인간적인 면모를 세밀하게 표현하며 인물의 감정에 깊이를 더했고, 이봉련은 따뜻한 눈빛과 안정감 있는 연기로 엘리자의 애정과 충심을 진정성 있게 담아냈다.

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눈빛과 표정, 대사에 담긴 미묘한 감정까지 완벽하게 주고받으며 서로에게 든든한 버팀목이 되어주는 두 인물의 서사를 완성하고 있는 신민아와 이봉련. 피날레까지 단 하루만을 남겨둔 '재혼 황후' 속 이들이 빚어내고 있는 온기 어린 호흡이 마지막까지 어떻게 그려질지 기대가 모인다.

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한편, '재혼 황후'는 25일 디즈니+에서 마지막 2개 에피소드가 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com