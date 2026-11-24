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[스포츠조선 김소희 기자] 드러머 겸 음악 프로듀서 리노가 아이를 떠나보낸 가슴 아픈 사연을 고백했다.

지난 23일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에는 '우리 아이, 천국에서 다시 만날 거예요｜드러머 리노가 아픔 속에서도 하나님을 사랑하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 리노는 아내와의 첫 만남부터 아이를 갖기까지의 과정을 공개했다. 그는 "아내를 선교지에서 만나게 됐다"면서 "아내는 언니의 신장을 이식받았다. 그래서 아내도 신장 이식 환자고 저도 혈관이 다 막혀 있었다. 혈관병이 있었다. 그래서 난임 부부 판정을 받았다"고 밝혔다.

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이어 "아내도 시험관 하다 못한다 해서 난임 부부 판정을 받았는데, 3년 반 만에 아이를 허락하셨다. 선물해 주신 것"이라고 말했다. 쉽지 않은 과정을 거쳐 찾아온 아이였던 만큼 부부에게는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 존재였다.

리노는 아내의 임신 소식을 접한 당시의 복잡한 심경도 털어놨다. 그는 "아내가 뱃속에서 아이를 키워냈다. 저는 제 아이를 그렇게 사랑할 줄 몰랐다. 아내가 내가 능력 없을 때 임신한 게 한편으로 너무 감사하지만 두렵기도 했다. '내가 괜찮은 아빠가 될 수 있을까?' 화목한 가정이 뭔지도 몰랐다"고 고백했다.

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그만큼 아이를 향한 애정은 남달랐다. 리노는 "아이를 위해서 하루에 세 번씩 편지 쓰고 스티커 붙이고 난리가 났다"고 회상했다. 어렵게 찾아온 생명이었던 만큼 아이와 만날 날을 손꼽아 기다리며 매일같이 사랑을 표현했다는 것.

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그러나 행복은 오래가지 못했다. 임신 27주 차, 리노는 청천벽력 같은 아이의 사망 소식을 듣게 됐다.

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당시 아내는 임신을 유지하기 위해 자궁경부 봉합 수술인 맥도널드 수술을 세 차례나 받아야 했다. 리노는 "난리가 난 거다. 아내가 이제 자궁경부 수술, 맥도널드 수술이라고 아주 간편한 수술이 있는데 연달아 세 번을 했다. 그렇게 20일 동안 계속 수술을 하니까 물도 한 모금 못 마셨다. 아내가 먹는 약들도 있었는데 몸이 너무 약해진 상태였다"고 당시 상황을 설명했다.

특히 아이의 사망 소식을 접하기 불과 15분 전까지만 해도 아내와 아이의 건강 상태를 이야기하며 기뻐했던 터라 충격은 더욱 컸다.

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리노는 "많은 분들이 기도하던 상태였는데. 제가 예배 올라가기 전에 전화가 왔다. 아이가 사망했다고. 15분 전만 해도 아내랑 전화해서 '아기 너무 건강하대', '아기 너무 예뻐', '3D로 봤는데 여보를 닮았다'라고 했는데 갑자기 15분 만에 (그런 것)"이라고 당시를 떠올렸다.

더욱 가슴 아픈 것은 당시 리노가 평택에서 집회를 진행하고 있었다는 사실이다. 아이가 사망했다는 소식을 들은 직후 병원으로 달려가야 하는 상황이었지만, 아내는 수술을 앞두고 있었고 의료진은 리노에게 빠른 분만이 필요하다고 알렸다.

그는 "'강사님 올라가셔야 돼요. 마지막 찬양이에요'라고 하는데, 거기서 전화를 딱 받은 거다. '환자는 사산이기 때문에 아이를 분만하셔야 한다. 근데 아내가 신장 때문에 개복 수술을 못 하세요. 낳으셔야 돼요. 6시간 안에 분만하셔야 되는데 어디십니까?'라고 했다"며 "평택이고 집회 전이었다. 다 정리하고 올라가면 서울대병원까지 4시간 걸리는데 '양해 구하고 가야 되나?' 했는데, 아내가 거꾸로 매달려서 수술을 받고 있었다"고 설명했다.

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이어 아내가 자신에게 건넨 말을 전하며 눈시울을 붉혔다. 리노는 "아내가 의사 바꿔 달라고 하고 저한테 '여보 예배 끝까지 드리고 오세요'라고 하더라. 아내와 아이의 소원이 무슨 일이 있어도 예배를 포기하지 않는 아빠였다"고 말했다.

그는 "그래서 '알겠다'고 '여보 내가 최대한 빨리 끝나고 가도 예배 끝나고 드럼 맡기면 3~4시간 뒤야'라고 했다. 근데 아내가 괜찮다고 기다리겠다고 하더라"고 덧붙였다. 절망적인 상황에서도 남편이 예배를 마치고 오기를 바랐던 아내의 말은 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

당시가 추수감사절이었다는 리노는 아이를 떠나보내는 과정에서 하나님께 드린 약속도 공개했다. 그는 "하나님께 추수감사절에 뭘 드릴 수 있을까 싶었다. 그래서 '제가 이 아이를 하나님께 온전히 드리겠다. 제가 이제부터 주를 위해 살 테니까 제가 가는 곳마다 복음 전할 때 역사해 주시길 바란다'라고 했다"고 고백했다.

이후 예배를 마친 리노는 곧바로 병원으로 향했다. 그는 아빠로서 직접 아이를 맞이해야 했던 순간을 떠올렸다. 리노는 "간호사가 '남편분 나와 보세요. 아이 맞이하셔야 돼요' 하셨다. 아이를 아빠가 상자에다가 옮기고 그 상자를 들고 영안실로 가야 했다. 손이 막 떨렸다"고 말해 안타까움을 더했다.

이후 리노는 아이의 유골을 품에 안고 선교지로 향했고, 그곳에서 아이의 유골을 뿌렸다고 전했다. 어렵게 찾아온 아이를 떠나보내야 했던 아픔은 쉽게 가늠하기조차 어려웠지만, 그는 신앙을 통해 그 시간을 견뎌왔다고 고백했다.

한편 리노(박리노)는 9세 때 드럼을 시작해 중학교 2학년 시절 한국 팝윈드 오케스트라에 입단한 드러머다. 이후 데스메탈 밴드와 방송 음악계에서 활동했으며, 현재는 국내외 무대에서 드럼 솔로 퍼포먼스 아티스트로 활동하고 있다.

지난 2019년 연극배우 김미림과 결혼했다.