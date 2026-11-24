Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이세영이 지금과는 몰라보게 다른 성형 전 학창 시절 사진을 가감 없이 공개해 온라인을 뜨겁게 달구고 있다.

이세영은 지난 22일 자신의 개인 계정에 "수능 끝난 기념으로 추억 팔이"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

가장 먼저 시선을 끈 것은 인공지능(AI)으로 생성한 여학생의 모습이었다. 교실에 앉아 공부에 열중하고 있는 해당 사진에 이세영은 "내가 생각하는 고등학생 시절 모습"이라는 재치 있는 설명을 덧붙였다.

Advertisement

하지만 이어진 실제 학창 시절 사진들은 앞서 공개한 AI 이미지와 극명한 대비를 이루며 반전을 안겼다. 밀가루를 잔뜩 뒤집어쓴 고등학교 졸업식 현장부터 친구와 다정하게 팔짱을 낀 고등학교 1학년 시절, 익살스러운 포즈를 취한 중학교 1학년 때까지 풋풋하고 개성 넘치는 과거 모습이 고스란히 담긴 것. 특히 세련된 현재의 이목구비와는 사뭇 다른 반전 비주얼이 단숨에 이목을 집중시켰다.

이를 본 누리꾼들은 폭발적인 반응을 쏟아냈다. 댓글 창에는 "진짜 누군지 못 알아보겠다", "영화 '품행제로' 속 류승범이 떠올랐다", "처음엔 AI 생성 이미지인 줄 알았다", "자세히 들여다보니 세영 언니가 맞네", "내 졸업사진을 보는 줄 알았다" 등 유쾌한 반응이 잇따랐다.

Advertisement

이세영 역시 자신의 파격적인 과거 사진에 "두 번째 사진부터 AI 아니냐. 차단", "두 번째 사진부터 웃긴 필터 씌웠나. 차단"이라고 셀프 디스를 곁들인 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

한편, 1989년생으로 올해 38세인 이세영은 2011년 MBN 1기 공채 개그맨으로 데뷔해 tvN '코미디빅리그', 'SNL 코리아' 등에서 활약하며 독보적인 캐릭터로 사랑받았다.

Advertisement

과거 일본인 남자 친구와 운영하던 커플 채널을 통해 일상을 공유했던 그는 2023년 결별 이후 개인 채널을 통해 뷰티 및 솔직한 성형·시술 후기 콘텐츠를 선보이고 있다. 특히 성형수술 비용으로만 약 1억 원을 지출했다고 고백해 큰 화제를 모았으며, 당시 "남은 인생을 세련된 외모로 살아보고 싶었다. 코미디언으로서 표정 연기와 성대모사에 지장을 주지 않는 선에서 쌍꺼풀, 코, 가슴 수술 등을 받았다"고 밝혀 당당한 행보로 응원을 받은 바 있다.

narusi@sportschosun.com