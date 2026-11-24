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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 타블로는 자신의 인생 최대의 실패담을 공개했다.

24일 공개된 유튜브 채널 '타블로'에는 '퇴학 + 배신 + 실패 = 성공의 3요소가 된 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 타블로는 "때로는 좌절과 실패가 나를 발견하는 최고의 방법"이라며 중학교 2학년 시절 퇴학당했던 일화를 꺼냈다.

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타블로는 당시 캐나다의 명문 사립학교에 다녔다며 "학교 자체 입학시험이 따로 있었다. 처음에는 시험을 망친 것 같다. 7학년 때는 못 들어가고 8학년 때 들어갔다"고 회상했다.

영화 '해리포터' 속 호그와트를 연상케 하는 학교였지만 엄격한 규율과 통제 속에서 생활해야 했다고. 특히 타블로는 부모님이 캐나다를 떠나면서 기숙사 생활을 했고, 주말에도 집에 가지 못하는 유학생들과 어울리며 각종 사고를 쳤다고 밝혔다.

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타블로는 "학교에서 낙엽을 쓸고 주방을 청소하게 했다. 사실상 막노동을 시킨 것"이라며 "유학생들끼리 끈끈해졌을 뿐만 아니라 같이 사고도 엄청 쳤다. 사실상 우리가 반란군이었다"고 말했다.

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결국 타블로는 반복된 문제 행동으로 학교에서 쫓겨났다. 그는 "미술 시간에 '드래곤볼'의 손오공을 그리고 말풍선에 중국어 욕을 썼다. 선생님이 어떻게 아셨는지 F로 시작하는 욕이라는 걸 알아채셨다. 그게 처음으로 사고를 친 것이었다"며 "그해 내내 계속 사고를 쳤고 결국 우리 무리 몇 명이 쫓겨났다"고 고백했다.

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퇴학 통보 방식도 독특했다. 타블로는 "그 자리에서 바로 쫓아내지 않는다. 여름방학을 보내고 있는데 편지가 한 통 온다. '더 이상 귀하를 모시지 않겠습니다'라고 쓰여 있었다"며 당시를 떠올렸다.

결국 한국으로 돌아와 서울의 국제학교에 진학했다는 타블로는 "이때쯤 부모님도 확신하고 계셨고 저도 그랬다. 제가 완전한 실패작이고 아무런 희망이 없다고 생각했다"고 털어놨다.

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이어 "당시 형과 누나는 둘 다 아이비리그 대학에 다니고 있었다. 두 사람은 저 위에 있는데 저는 중학교 2학년 때 사립학교에서 쫓겨났다"며 "86점 이상이면 A를 받을 수 있었는데도 A를 하나도 못 받았다. 거의 다 C였고 프랑스어는 D, F도 하나 있었던 것 같다"고 자폭해 웃음을 자아냈다.

그러나 타블로는 이후 미국 명문 스탠퍼드대학교에 진학해 영문학 학사와 석사 학위를 취득했다. 중학교 시절 퇴학이라는 좌절을 겪었던 그가 반전 인생을 일궈냈다는 점에서 눈길을 끈다.

한편 타블로는 2003년 그룹 에픽하이로 데뷔했으며, 2009년 배우 강혜정과 결혼해 슬하에 딸 하루를 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com