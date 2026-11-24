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'오딘: 발할라 라이징'의 후속작이 내년 초 아시아 3개 시장에 동시 출격한다. 국내 MMORPG 시장에서 굵직한 흥행 기록을 세운 '오딘' IP가 신작을 통해 다시 한번 시장 경쟁력을 확인할 수 있을지 관심이 쏠린다.

카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발중인 모바일-PC 크로스플랫폼 MMORPG '오딘Q: 발키리스콜(이하 오딘Q)'을 2027년 1월 26일 한국과 대만, 일본에 동시 출시한다고 24일 밝혔다. 사전예약은 12월 29일부터 시작한다.

'오딘Q'는 2021년 출시 이후 국내 모바일게임 시장에서 큰 반향을 일으킨 '오딘: 발할라 라이징'의 세계관을 잇는 작품이다. 원작은 국내 양대 앱 마켓 매출 1위와 대한민국 게임대상 대상 수상에 이어 대만에서도 매출 1위에 오르는 등 국내외에서 존재감을 드러냈다. 카카오게임즈와 라이온하트 스튜디오가 원작의 인지도를 바탕으로 후속작의 시장 확대에 나서는 셈이다.

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출시 일정과 함께 게임의 첫인상을 보여주는 티저도 공개됐다. '오딘의 이름으로'를 슬로건으로 내건 티저 페이지에는 신규 키비주얼이 담겼으며, 게임의 주요 종족인 '발키리'도 처음 모습을 드러냈다. 북유럽 신화를 기반으로 한 세계관을 이어가면서 신작이 어떤 게임성과 콘텐츠를 갖췄을지에 대한 궁금증을 키우고 있다.

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카카오게임즈는 출시 전까지 티저 페이지를 통해 주요 콘텐츠와 게임 정보를 차례로 공개할 예정이다. 사전예약과 연계한 지역별 이벤트 및 마케팅도 진행하며, 한국·대만·일본에서 미디어 쇼케이스를 열어 실제 플레이와 주요 콘텐츠를 소개할 계획이다.

김주익 카카오게임즈 사업본부장은 "'오딘'을 사랑해 주신 이용자분들께 다시 한번 '역시 오딘'이라는 말을 듣기 위해 준비한 작품"이라며 "'오딘Q'가 글로벌 모바일·PC 크로스플랫폼 MMORPG 가운데 가장 높은 퀄리티의 게임이 될 것이라는 확신을 갖고 있다. 1월 26일 이용자들에게 그 확신을 직접 증명해 보이겠다"고 말했다.

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원작의 흥행이 후속작의 성공을 보장하는 것은 아니다. 특히 MMORPG 시장에서 기존 IP의 인지도만으로 이용자를 끌어모으기 어려워진 만큼, '오딘Q'가 원작의 정체성을 유지하면서 새로운 플레이 경험과 경쟁력을 얼마나 확보했는지가 관건이다. 한국과 대만, 일본 시장을 동시에 겨냥한 이번 출시가 '오딘' IP의 수명을 넓히는 계기가 될지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com