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[스포츠조선 이지현 기자] 디즈니+의 오리지널 시리즈 '현혹'이 2027년 1월 6일 공개를 확정하고, 매혹적인 송정화의 모습을 담은 송정화 포스터와 모션 포스터를 공개했다.

평점 9.97점, 글로벌 누적 조회수 7천7백만 회(26년 6월 기준)를 기록한 동명의 웹툰을 원작으로, 수지와 김선호의 환상적이고 아름다운 만남을 예고하며 기대를 모으는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '현혹'이 1월 6일 공개를 확정하고, 송정화 포스터와 모션 포스터를 공개했다. '현혹'은 1935년 경성, 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 의혹과 소문이 가득한 매혹적인 여인 송정화의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호가 그녀의 신비로운 비밀에 다가가게 되면서 벌어지는 뱀파이어 미스터리다.

공개된 송정화 포스터는 아름답고 미스터리한 여인 송정화(수지)의 치명적인 아우라로 시선을 압도한다. 새하얀 피부와 푸른 눈, 피가 번진 입술과 그 사이로 보이는 날카로운 송곳니, 등에 새겨진 홍매화까지. 뱀파이어 송정화만의 서늘하고 신비로운 매력으로 눈을 뗄 수 없게 만든다. 특히, 포스터 속 매화는 송정화의 정체성을 보여주는 주요한 요소로, 원작의 매혹적인 이야기가 어떻게 시리즈로 펼쳐질지 이목을 집중시킨다. 여기에 "절대 현혹되지 말 것"이라는 카피는 의혹과 소문으로 가득한 그에게 어떤 비밀이 숨겨져 있는지 궁금증을 자극한다.

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함께 공개된 모션 포스터 역시, 송정화의 몽환적인 비주얼로 보는 이들을 단숨에 현혹시킨다. 흩날리는 꽃송이가 송정화의 어깨에 닿자 그의 등 위로 홍매화가 피어나고, 누군가를 응시하는 송정화의 눈빛은 우아하면서도 위태로운 매력을 뿜어낸다. 마치 누군가를 현혹시키듯 빨려 들어갈 것 같은 눈빛은 송정화가 가진 불멸의 아름다움을 예고하며, '현혹' 속 그의 이야기에 대한 호기심을 불러일으킨다.

독창적인 미장센과 감각적인 연출력을 지닌 한재림 감독의 작품이자, 글로벌 스타 수지와 김선호의 만남으로 대체 불가한 존재감과 환상적인 시너지를 예고하는 '현혹'은 오는 2027년 1월 6일(수) 오직 디즈니+에서 공개된다.

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olzllovely@sportschosun.com