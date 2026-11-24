Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 강성범이 부친상을 당했다.

24일 스타뉴스에 따르면 강성범의 부친은 이날 별세했다.

고인의 빈소는 경기 안산 한도병원장례식장에 마련됐다. 발인은 오는 26일 오전 7시 30분이다.

Advertisement

강성범은 깊은 슬픔 속에서 빈소를 지키고 있는 것으로 전해졌다.

부친상 비보가 전해진 가운데 과거 강성범이 고백했던 부모님을 향한 애틋한 마음도 재조명된다.

Advertisement

강성범은 지난 2009년 가족과 함께 MBC '기분 좋은 날'에 출연해 어려웠던 가정 형편과 부모님의 희생을 털어놓은 바 있다.

Advertisement

당시 강성범의 어머니는 아들이 대학에 진학할 무렵 집안 형편이 가장 어려웠다며 등록금 280만 원을 마련하기 위해 결국 일수까지 빌렸다고 고백했다.

Advertisement

이 같은 사정을 모르고 대학 생활을 했던 강성범은 개그맨으로 인기를 얻은 뒤에야 부모님의 빚을 알게 됐다고. 부모님 댁을 방문했다가 채권자들이 부모님을 협박하는 모습을 목격한 것이다.

자식에게 부담을 주지 않기 위해 빚까지 숨겨왔던 부모님의 사정을 알게 된 강성범은 이자까지 불어나 1억 원에 달했던 빚을 모두 갚았다고 밝혀 뭉클함을 자아냈다.

Advertisement

한편 강성범은 1996년 SBS 5기 공채 개그맨으로 데뷔했다. KBS 2TV '개그콘서트'에서 '수다맨', '연변총각' 등의 캐릭터로 큰 사랑을 받았으며 SBS '웃음을 찾는 사람들'의 '형님뉴스'로 인기를 이어가다 2006년 SBS 코미디대상에서 대상을 받았다. 현재는 정치·사회 현안을 다루는 유튜브 채널 '강성범tv'를 운영 중이다.

olzllovely@sportschosun.com