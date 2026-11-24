Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 채시라가 58세라는 나이가 믿기지 않는 독보적인 미모와 몸매를 뽐냈다.

24일 채시라는 자신의 SNS에 "공연 3분 전 막 뒤에서"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 무용수로 변신한 채시라의 모습이 담겼다. 화려한 금빛 왕관에 어깨와 허리 라인이 드러나는 무대 의상을 착용한 채시라는 우아하면서도 고혹적인 매력을 발산했다.

Advertisement

특히 1968년생으로 만 58세인 채시라는 군살 없이 늘씬한 몸매와 탄탄한 팔 라인, 곧게 뻗은 각선미를 자랑해 감탄을 자아냈다. 60세를 바라보는 나이에도 여전히 아름다운 미모와 흐트러짐 없는 자세를 자랑하는 모습이 인상적이다.

또한 채시라는 공연장을 찾은 지인들과 꽃다발을 품에 안고 인증샷을 남기는가 하면, 무용 관계자들과 다정하게 포즈를 취하며 무대를 마친 기쁨을 나눴다.

Advertisement

이에 가수 김완선은 "최고~!!!!"라며 하트와 불꽃 이모티콘을 남겼다. 국내외 팬들 역시 "정말 아름다우시고 우아하시며 품격이 넘치십니다", "진정한 여왕", "너무 아름답다" 등의 반응을 보였다.

Advertisement

앞서 채시라는 지난 18일 서울 아르코예술극장 대극장에서 열린 제47회 서울무용제 특별 프로그램 '명작무극장'에 출연해 한국 근대무용의 선구자 최승희의 대표작 '보살춤'을 선보였다.

Advertisement

지난 1995년 드라마 '최승희'에서 주인공을 연기했던 채시라는 31년 만에 실제 무용 무대에서 최승희의 춤을 재현하며 남다른 의미를 더했다.

어린 시절 발레리나를 꿈꿨다는 채시라는 이번 공연을 위해 손목이 아프고 저릴 정도로 연습에 매진했다고 밝힌 바 있다. 단 3분의 무대를 완성하기 위해 끊임없이 자신을 단련한 것.

Advertisement

채시라는 2024년 서울무용제 홍보대사로 활동하며 산조춤 '청풍명월'을 선보였으며, 지난해에는 전통연희극 '단심'에서 용궁 여왕 역을 맡아 정식 무용수로 데뷔했다.

한편 채시라는 1984년 초콜릿 광고 모델로 데뷔해 드라마 '여명의 눈동자', '서울의 달', '해신', '천추태후' 등 다수의 작품에서 활약했다. 2000년 가수 출신 사업가 김태욱과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com