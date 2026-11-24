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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 현봉식이 42세의 젊은 나이에 영정사진을 촬영해 놀라움을 안겼다.

현봉식은 24일 자신의 개인 계정에 "친구들의 가족분들께 알립니다. 우리 중에 먼저 생을 마감하는 친구는 이사진을 영정사진으로 쓰겠습니다. 저희는 그렇게 약속했습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 현봉식은 흰색 티셔츠에 검은색 넥타이를 착용한 채 카메라 앞에 섰다. 양쪽 눈썹을 연결한 일자 눈썹에 입 주변과 턱을 따라 검은색 수염까지 그려 넣은 파격적인 비주얼이 눈길을 끈다.

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무표정한 얼굴로 정면을 응시하던 현봉식은 또 다른 사진에서는 치아가 훤히 드러날 정도로 환하게 웃고 있다. 일반적인 영정사진과는 사뭇 다른 유쾌한 모습이다.

현봉식은 친구들과 가장 먼저 세상을 떠나는 사람이 해당 사진을 영정사진으로 사용하기로 약속했다는 사실까지 공개했다. 생의 마지막 순간까지 웃음을 잃지 않겠다는 듯 남다른 우정을 과시해 눈길을 끈다.

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한편 1984년생인 현봉식은 유도선수 출신 배우로 영화 '해적: 바다로 간 산적', '국제시장', '아수라', '1987', '승부'와 넷플릭스 시리즈 'D.P.' 등 다수의 작품에 출연하며 존재감을 각인시켰다.

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실제 나이보다 성숙한 외모로 유명한 그는 배우 유연석, 이준혁, 래퍼 사이먼 도미닉과 1984년생 동갑내기라는 사실이 알려져 화제를 모으기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com