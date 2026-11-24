사진=김완선 SNS

사진=김완선 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] '원조 섹시 디바' 김완선이 현역 걸그룹 센터 못지않은 비주얼로 감탄을 자아냈다. 눈부신 동안 미모 못지않게 데뷔초 그대로 유지한 체중도 돋보인다.

김완선은 23일 자신의 SNS에 "오늘은 정말 색다른 경험을 했습니다. 초대해 주신 여러분들 감사합니다. 즐거웠습니다"라는 글과 함께 사진 여러장을 올렸다.

사진 속 김완선은 강연장에서 자신의 작품들이 담긴 화면을 제시하며 발표 중이다. 무대 아닌 강연장에서도 특유의 카리스마 넘치는 장악력은 여전하다.

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특히 블랙-브라운이 어우러진 우아한 코디가 일품이다. 자연스러운 웨이브 헤어와 은은한 메이크업까지 더해 한층 시크한 매력을 뽐냈다. 57세라는 나이를 믿을 수 없는 세련된 비주얼이 시선을 사로잡는다.

김완선은 꾸준한 운동으로 다져진 건강 관리를 강조해왔다. 과거 SBS '미운 우리 새끼'에 출연했을 당시 "데뷔초 몸무게(45㎏)와 큰 차이가 없다"고 말한 바 있다. 충분한 수면, 스쿼트와 실내 자전거 등 홈트레이닝에 야채 위주의 식단이 비결이다.

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1986년 데뷔한 김완선은 '오늘밤', '리듬 속의 그 춤을', '삐에로는 우릴 보고 웃지', '가장무도회', '탤런트' 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 한국 가요계 대표 디바였다. 최근에는 음악 활동뿐 아니라 화가로도 활동중이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com